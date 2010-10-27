بزرگداشت شهید حسین فهمیده در لرستان برگزار می شود

تیمور احمدوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ویژه برنامه بزرگداشت نوجوان شهید حسین فهمیده هشتم آبان ماه سال جاری در سالن شهید فهمیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این برنامه ضمن گرامیداشت مقام و خاطره شهید حسین فهمیده به عنوان یک نوجوان الگو، مراسم گرامیداشت روز نوجوان نیز با حضور جمعی از نوجوانان بسیجی و اعضای فعال مراکز خرم آباد برگزار می شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از معرفی برگزیدگان مسابقه استانی گلدسته های دعا در این استان خبر داد و یادآور شد: این مسابقه به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان و به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد.

احمدوند افزود: عکاسی از مساجد و بناهای مذهبی، اولین سحر، اولین افطار، شبهای قدر ماه مبارک رمضان، راهپیمائی روز قدس و نماز عید سعید فطر را از جمله موضوعات مسابقه عکاسی گلدسته های دعا بوده است.

وی از حضور کودکان و نوجوانان هفت تا 17 ساله لرستانی در این مسابقه خبر داد و یادآور شد: در مجموع تا یک هفته بعد از ماه مبارک رمضان بیش از 65 اثر از نقاط مختلف استان به این مسابقه ارسال شد.