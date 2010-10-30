دومین سالگرد گرامیداشت تدفین شهدای دانشگاه تبریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، این مراسم با حضور مسئولان استانی و با سخنرانی حجتالاسلام علی نادم، راوی سیره شهدا، همراه با مداحی حاج مجتبی رمضانی در مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد.
در سال 87 پیکر مطهر پنج شهید گمنام دشت نینوا که در عملیاتهای عاشورا، بدر، تک دشمن در سال 67 در غرب و در مناطق عملیاتی میمک، شرق دجله، زبیدات، قصرشیرین و شرهانی به فیض شهادت نایل آمدهاند، در صحن دانشگاه تبریز دفن شدهاند.
دانشگاه تبریز بیش از 150 شهید تقدیم انقلاب کرده که 22 تن از این شهدا از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه بودند که در سال ۱۳۶۵در حمله هواپیماهای رژیم بعثی عراق در صحن این دانشگاه به شهادت رسیدند.
این مراسم از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز و با همکاری مدیریت فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه این دانشگاه برگزار شد.
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