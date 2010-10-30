دومین سالگرد گرامیداشت تدفین شهدای دانشگاه تبریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، این مراسم با حضور مسئولان استانی و با سخنرانی حجت‌الاسلام علی نادم، راوی سیره شهدا، همراه با مداحی حاج مجتبی رمضانی در مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد .

در سال 87 پیکر مطهر پنج شهید گمنام دشت نینوا که در عملیات‌های عاشورا، بدر، تک دشمن در سال 67 در غرب و در مناطق عملیاتی میمک، شرق دجله، زبیدات، قصرشیرین و شرهانی به فیض شهادت نایل آمده‌اند، در صحن دانشگاه تبریز دفن شده‌اند .

دانشگاه تبریز بیش از 150 شهید تقدیم انقلاب کرده که 22 تن از این شهدا از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه بودند که در سال ‪ ۱۳۶۵ در حمله هواپیماهای رژیم بعثی عراق در صحن این دانشگاه به شهادت رسیدند .