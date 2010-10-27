480 دانشجوی لرستانی به سفر حج اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید محمد طاهری خرم آبادی در مراسم قرعه کشی دانشجویان اعزامی به مکه مکرمه و مدینه منوره در سخنانی اظهار داشت: با وجود اعمال محدودیت اعزام دختران مجرد به سرزمین وحی از طرف کشور عربستان، هیچگونه کاهشی در سهمیه اعزامی دانشجویان استان نداشته ایم.

وی ادامه داد: با اختصاص سهمیه خواهران مجرد به برادران و دانشجویان متأهل در عمره مفرده امسال، 480 نفر از دانشجویان پسر و متاهلین دانشجو به این سفر سراسر معنوی اعزام خواهند شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رئیس ستاد عمره دانشجویی استان یادآور شد: قرعه کشی دانشجویان اعزامی به صورت اینترنتی و با استفاده از نرم افزار مخصوص از بین بیش از چهار هزار داوطلب تشرف به سرزمین وحی انجام گرفته و افرادی که به قید قرعه مشخص شده اند در قالب چهار کاروان از اواخر بهمن ماه سال جاری تا 20 فروردین سال آینده به سفر عمره مفرده اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در سالیان اخیر ماه مبارک رمضان با فصل تابستان تقارن پیدا کرده، بیان داشت: دانشجویان منتخب باید تا قبل از ماه رمضان سال آینده به این سفر معنوی اعزام شوند و بر این اساس سری دوم عمره گزاران دانشجو در اوائل تابستان سال آینده به سفر حج عمره مشرف خواهند شد.

حجت الاسلام طاهری خاطرنشان کرد: کارگاههای آموزشی برای دانشجویان منتخب و اعزامی در نیمه دوم سال جاری و قبل از بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد.