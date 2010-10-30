برگزاری بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی در آذربایجان شرقی

علی داننده در گفتگو با خبر نگار مهر در تبریز، با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری جشنواره های استانی تئاتر خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره های مختلف هنری زمینه ساز بروز و ظهور استعدادهای نهفته و ترغیب هنرمندان برای تولید آثار ارزشمند است.

وی افزود:‌ این جشنواره در راستای سیاست های کلان فرهنگی و هنری و ایجاد بستری مناسب برای رشد و هدایت گروه های نمایش برگزار می شود.

داننده با اشاره به پتانسیل هنرمندان عرصه نمایش در استان خاطر نشان کرد:‌ برگزاری مستمر این جشنواره موجب نهادینه شدن برنامه ریزی فرهنگی و ارتقای سطح تولیدات نمایشی است.

وی با اشاره به اینکه نمایش های منتخب این جشنواره به جشنواره منطقه ای تئاتر راه می یابند افزود:‌ در سال جاری42 متن نمایشی از سراسر استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی 11 نمایش به بخش پایانی راه یافتند.

داننده گفت: موضوعات اولویت دار این جشنواره شامل متون محلی یا برگرفته شده از ادبیات ملی، مذهبی، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بود و نمایشنامه هایی که بیشتر به مضامین اجتماعی، فرهنگی و انسانی و موضوع همت و کار مضاعف پرداخته اند از اولویت انتخاب برخوردار شدند.

آن دسته از گروه های نمایش که موفق به راه یابی به مرحله نهایی جشنواره تئاتر استانی شده اند باید نمایشهای خود را پیش از برگزاری جشنواره منطقه ای به اجرای عمومی گذاشته و یا در جدول قطعی اجراهای عمومی قرار دهند.