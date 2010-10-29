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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

29 هزار کودک گیلانی مورد ارزیابی طرح سنجش قرار گرفتند

29 هزار کودک گیلانی مورد ارزیابی طرح سنجش قرار گرفتند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گیلان گفت: امسال 29 هزار و 885 کودک گیلانی بدو ورود به دبستان مورد ارزیابی طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی قرار گرفتند.

رامین عسگرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان اجرای طرح سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستان افزود: در پایان این طرح 29 هزار و 885 نوآموز گیلانی مورد سنجش قرار گرفتند که تعداد کل نوآموزانی که در مرحله ارزیابی اولیه به مدارس عادی معرفی شدند، 27 هزار و 200 نوآموز بوده است.

وی ادامه داد: همچنین دو هزار و 685 نوآموز نیز در ارزیابی اولیه به مرحله تخصصی ارجاع داده شدند که از این تعداد 509 نوآموز مشکوک به مشکل بینایی، 582 نوآموز مشکوک به مشکل شنوایی بودند.

دبیر ستاد طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی نوآموزان بدو ورود به دبستان استان گفت: در پایان این طرح، 407 نوآموز مشکوک به داشتن بیش از یک مشکل به مرحله تخصصی ارجاع داده شدند.

وی یادآور شد: طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی نوآموزان بدو ورود به دبستان،همزمان با سراسر کشور از اول تیر ماه سال جاری تا پایان مهر ماه ادامه پیدا کرد.

کد مطلب 1179882

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