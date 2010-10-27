جشن محو بی سوادی در سه شهر خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام ابوالحسن نبئی عصر چهارشنبه در نشست شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و اقامه نماز شهرستان بشرویه افزود: بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در برنامه پنجم توسعه باید سوادآموزی در همه نقاط کشور فراگیر و جشن محو بی سوادی به صورت کشوری برگزار شود.

وی نرخ باسوادی استان خراسان جنوبی با محاسبه تمام سنین در میانگین کشوری را 82 درصد عنوان کرد و گفت: اکثریت مردم در سطح خواندن و نوشتن از سواد بهره‌مند هستند و در رده‌های بالاتر نیز کلاس‌های نهضت برای سوادآموزان برگزار می‌شود.

وی از آغاز به کار ستاد اقامه نماز شهرستان بشرویه تا پایان امسال خبر داد و بیان داشت: به زودی دبیر این ستاد معرفی خواهد شد.

غلامرضا پورسلطانی فرماندار بشرویه نیز با تاکید بر همکاری با مسئولان طرح آمارگیری خواستار تعیین سهم اعتبار این طرح از محل اعتبارات شهرستان فردوس و تعیین کد رسمی برای نهضت سوادآموزی بشرویه شد.

محبی، مسئول نهضت سوادآموزی بشرویه نیز با بیان اینکه 136 سوادآموز در 14 کلاس این شهرستان زیر نظر10 آموزشیار آموزش می بینند، گفت: تاکنون در 30 روستای این شهرستان جشن محو بی سوادی برگزار شده است.

حجت الاسلام حدادیان امام جمعه موقت بشرویه نیز با اشاره به جایگاه و اهمیت نماز از مسئولان نهضت سوادآموزی خواست به موضوع معنویت نماز در آموزش های علمی بیش از پیش توجه کنند.