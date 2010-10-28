تیراندازان به دنبال کسب مدال در گوانگجو هستند/ تغییرات خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر با بیان اینکه از کسب تنها مدال تیراندازی ایران در بازی‌های آسیایی بوسان اطلاعی نداشته است، گفت: ما اولین فدراسیونی هستیم که چشم انداز 20 ساله خود را ترسیم کرده‌ایم و در این مدت تا حدودی به برخی از آن دستاوردها دست یافته‌ایم. ما اولین فدراسیونی هستیم که موفق شده‌ایم سهمیه المپیک 2012 لندن را برای کشورمان بدست آوریم.

هاشمی با اشاره به دریافت امتیاز احداث اولین آکادمی بین المللی تیراندازی در کشورمان ادامه داد: امیدواریم در راستای اهداف بلندمدت‌مان بتوانیم اولین مدال‌ها را در بازی‌های آسیایی گوانگجو از آن ایران کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد پیش بینی نتایج تیم تیراندازی ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو گفت: انتظار ما این است تیراندازان ایرانی بتوانند اولین مدال‌ها را از این رقابت‌ها صید کنند.

رئیس فدراسیون تیراندازی در پاسخ دیگر پرسش خبرنگار مهر در خصوص پابرجا بودن مشکلات ورود تجهیزات تیراندازی ایران خاطرنشان کرد: ورود این تجهیزات بر می‌گردد به تحریم‌های بین المللی کشورمان که به ناحق باعث شده تا تجهیزات و مهمات ورزش تیراندازی نیز به ایران وارد نشود و ما از این بابت دچار مشکل شده‌ایم. این مشکل در کوتاه مدت به ما ضربه می زند اما در درازمدت باعث پیشرفت و توسعه تیراندازی در داخل کشور خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه به طور قطع این مسئله در نتایج تیراندازان ایرانی در بازی‌های آسیایی گوانگجو تاثیر خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: هرچند می توانیم این مهمات را در کشور چین تهیه کنیم اما با توجه به اینکه تیراندازان ما باید از مدت‌ها قبل با تجهیزات و مهمات تمرین کنند این راهکار کمک زیادی به بهبود شرایط تیم اعزامی ایران به این رقابت‌ها نخواهد کرد.

وی در مورد عملکرد ضعیف تیم اهداف پروازی کشورمان نسبت به تیم اهداف ثابت نیز گفت: این طور نیست که بگویم تیراندازان اهداف پروازی ضعیف‌تر از تیراندازان اهداف ثابت هستند ما در رشته اهداف پروازی پیشرفت کمتری داشته‌ایم که ارتقا در این بخش نیاز به فرصت بیشتری دارد.

رئیس فدراسیون تیراندازی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه "در صورت کسب نتایج ضعیف تیراندازان آیا شاهد اعمال تغییراتی در بخش‌های مدیریتی، مربیان و کمیته‌های فدراسیون خواهیم بود یا خیر؟"، گفت: به طور قطع بعد از گوانگجو تغییراتی را در بخش‌های مختلف فدراسیون اعمال خواهیم کرد البته برای این اعمال زمان داریم و اجرای آن نیاز به فرصت بیشتری دارد.