رسانه ها برای انتقال کاستیها در حوزه فرهنگ دفاع مقدس بیشتر تلاش کنند

سرهنگ رسول جلایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگرچه در سطح کشور فعالیتهای خوبی برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس انجام شده است اما هنوز بخشهای وجود دارد که کسی چیزی در باره آنها نگفته است.

وی با اعلام اینکه رسانه‌ ها مهمترین عامل برای انتقال کاستی ‌ها در حوزه فرهنگ دفاع مقدس هستند، اظهار داشت: رسانه‌ های تخصصی که مخاطبان خاص خود را دارند باید به سمت رسانه‌ های فراگیر رفت تا حرفی که زده می شود همه بشنوند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان ادامه داد: جشنواره رسانه و دفاع مقدس در این خصوص طراحی شده و معتقدیم امروز ابزاری مؤثرتر از رسانه بطور عام وجود ندارد.

نخستین جشنواره " رسانه و دفاع مقدس گیلان " هشتم اسفند ماه سال جاری در رشت برگزار می شود.