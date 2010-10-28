10 کارخانه تولید آرد در سیستان و بلوچستان فعال است

غلامعلی کیخایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در زاهدان شمار کارخانجات تولید آرد در استان را 10 واحد عنوان کرد و اظهارداشت: از این تعداد، دو کارخانه در ایرانشهر، یک کارخانه در خاش، یک کارخانه در زابل و بقیه در زاهدان فعال هستند.

وی تولید ماهانه این کارخانجات را 32 هزار تن آرد عنوان کرد.

کیخایی میزان آرد مورد نیاز نانوایی های مناطق شهری، روستایی و عشایری استان را در هر ماه 30 هزار تن اعلام کرد

همچنین گفت: دو هزار تن آرد تولیدی مازاد نانواییها به بخش صنعتی، پخت کیک و کلوچه و نانوایی های آزادپز استان توزیع می شود.

وی بیان داشت: بازسازی ادوات آردسازی، غنی سازی آرد مصرفی نانوایی ها با آهن و اسید فولیک، ساخت سیلوهای فلزی با شیوه های پیشرفته و امروزی در مجاورت واحدهای تولیدی آرد از اقدامات این شرکت در زمینه ارتقای کیفی پخت نان و ایجاد واحدهای ذخیره سازی است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان افزود: اکنون 500 نفر در کارخانجات آردسازی شهرهای خاش، ایرانشهر و زاهدان به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

وی اضافه کرد: دو سیلوی بخش دولتی و سه سیلوی بخش خصوصی با ظرفیت ذخیره سازی بیش از 200 هزار تن در استان فعال است که با بهره برداری از سه سیلوی در حال ساخت در شهرهای ایرانشهر و زابل تا پایان سال، ظرفیت ذخیره سازی گندم در منطقه به بیش از 340 هزار تن می رسد.

