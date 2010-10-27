  1. بین الملل
بیت المقدس شرقی بخش جدایی ناپذیر فلسطین است

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن محکومیت قانون جدید وضع شده بوسیله رژیم صهیونیستی، آن را در راستای سیاستهای یهودی سازی این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان،"اکمل الدین احسان اوغلو" تاکید کرد: قانون جدید رژیم صهیونیستی که بیت المقدس را در راس الویتهای این رژیم قرار می دهد، باطل و ظالمانه است.

وی افزود: این قانون نمایانگر طرحهای رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی بیت المقدس است، اما قدس شرقی بخش جدایی ناپذیر اراضی فلسطین اشغالی است.

اوغلو تاکید کرد: اقدامات اسرائیل درتغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی قدس غیر قانونی و ناقض همه معیارهای بین المللی و توافقنامه ژنو و حقوق مشروع فلسطین است.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از کمیته چهارجانبه صلح و جامعه جهانی خواست که اسرائیل را وادار به توقف همه اقداماتش دریهودی سازی بیت المقدس و تغییر بافت عربی و اسلامی آن کند.

شایان ذکر است که کمیته اموردینی رژیم صهیونیستی اخیرا قانونی را به تصویب رساند که بیت المقدس  را در راس همه الویتهای این رژیم قرار می دهد.

