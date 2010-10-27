بیت المقدس شرقی بخش جدایی ناپذیر فلسطین است

به گزارش خبرگزای مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان،"اکمل الدین احسان اوغلو" تاکید کرد: قانون جدید رژیم صهیونیستی که بیت المقدس را در راس الویتهای این رژیم قرار می دهد، باطل و ظالمانه است.

وی افزود: این قانون نمایانگر طرحهای رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی بیت المقدس است، اما قدس شرقی بخش جدایی ناپذیر اراضی فلسطین اشغالی است.

اوغلو تاکید کرد: اقدامات اسرائیل درتغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی قدس غیر قانونی و ناقض همه معیارهای بین المللی و توافقنامه ژنو و حقوق مشروع فلسطین است.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از کمیته چهارجانبه صلح و جامعه جهانی خواست که اسرائیل را وادار به توقف همه اقداماتش دریهودی سازی بیت المقدس و تغییر بافت عربی و اسلامی آن کند.

شایان ذکر است که کمیته اموردینی رژیم صهیونیستی اخیرا قانونی را به تصویب رساند که بیت المقدس را در راس همه الویتهای این رژیم قرار می دهد.