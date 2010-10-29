ورود "آدمهای بیرون از صحنه" به ویترین کتابفروشیها

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان یکی از آثار مشهور تانپنار است که داستان آن به وقایع 100 سال اخیر ترکیه و مسائل اجتماعی سیاسی آن دوران بر میگردد.
در "آدمهای بیرون از صحنه" میخوانیم: میدانستم در جایی، جایی که نمیدانم کجاست، کاری هست که باید هر طور شده انجامش دهم. اگر به موقع نرسم همه چیز نیست و نابود میشود، همه امیدها –خدایا،امید چه کسانی و چه نوع امیدهایی؟- ناامید میشود و فلاکتهایی جبرانناپذیر مثل سیل همه جا را میگیرد؛ اما هیچ جوری نمیتوانستم خودم را از زیر آواری که رویم تلنبار شده بود، نجات دهم؛ هیچجوری نمیتوانستم خودم را پیدا کنم.
تانپنار (1901-1962) از نویسندگان صاحب سبک و تاثیرگذار ترکیه است که جایگاه وی را در ادبیات ترکیه با صادق هدایت در ایران مقایسه کردهاند.
این رمان که زندهیاد شهرام شیدایی کار ویراستاری آن را انجام داده است شامل دو بخش به نامهای"محله و خانه" و "حوادث" است.
کتاب "آدمهای بیرون از صحنه" با شمارگان 2000 نسخه در 392 صفحه و به قیمت 8000 تومان منتشر شده است.
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