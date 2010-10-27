دیدار چهره به چهره رفع مشکلات صنعتگران را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده شامگاه چهارشنبه در دیدار با صنعتگران افزود: فلسفه ملاقات مستقیم با صنعتگران و تولید کنندگان این است که برای مشکلات و مسائل به وجود آمده میان بری در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: برخی مواقع عدم هماهنگی مطلوب و توازن بین بخشها و دستگاه های مختلف باعث بروز مشکلات می شود که در حوزه صنعت با تعامل می توان برای رفع مشکلات صنعتگر و تولید کننده اقدام کرد و در اصل یک فرصت است تا تولید کننده، صنعتگر و بانکها از قوانین و مشکلات یکدیگر مطلع شوند.

استاندار فارس با بیان اینکه جلسه ملاقات با صنعتگران برای رفع مشکلات صنعت موثر است، بیان کرد: پرداختن به مشکلات صنعت به نوعی یک ترجمان استانی از ستاد تسهیل وزارت صنایع است که در این جلسات و ملاقاتها، صنعتگران و تولیدکنندگان می توانند از ظرفیت ادارات و بانکها مطلع شوند.

احمدزاده در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه صنعتگر و تولید کننده بانک را به عنوان شریک خود محسوب کنند، افزود: امروز بانکها به سوی مباحث تخصصی حرکت می کنند به گونه ای که بانکهای تخصصی سیاستهای پولی و مالی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که بخشهای خاص مورد حمایت قرار گیرند.