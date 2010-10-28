صدور شناسنامه مکانیزه در گیلان به مرز پنج هزار جلد رسید

زاهد خندستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در حال حاضر صدور شناسنامه مکانیزه در اداره ثبت احوال مرکز استان وهمچنین در ادارات تالش لنگرود و فومن برای افراد بالای 15 سال که شناسنامه های آنها نیاز به تعویض داشته باشد، صورت می گیرد.

وی همچنین وضعیت مطلوب ثبت وقایع حیاتی و کاهش واقعه طلاق در نیمه نخست سال جاری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت واقعه طلاق دو هزار و 228 رویداد بوده که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته به میزان 2.03 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: علاوه بر این اداره کل ثبت احوال استان توانسته در نیمه اول سال جاری 16 هزار و 251 فقره ولادت ثبت کند که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته به میزان 1.45 درصد با افزایش روبرو بوده است.

وی بیان داشت: همچنین ثبت واقعه وفات نیز در استان در این مدت به هفت هزار و915 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

خندستانی ادامه داد: واقعه ازدواج در نیمه نخست امسال 16 هزار و 88 رویداد بوده که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 3.2 درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: رشد افزایشی ثبت در مهلت قانونی ولادت ( 15 روز ) در شش ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته پنج درصد و افزایش ثبت در مهلت قانونی برای واقعه وفات ( 10 روز ) به میزان 8.33 درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته بوده است.