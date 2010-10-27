سرانه مطالعه در استان قزوین بالاتر از میانگین کشوری است

احمد عجم در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از نظر مطالعه کتاب استان قزوین جزو استانهای نخست و برتر کشور است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم و در راستای تقویت آن گام برداریم.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب در استان قزوین را یک فرصت برای نخبگان، فرهیختگان و مردم ااستان دانست و اافزود: با توجه به سابقه فرهنگی غنی و پربار قزوین به طور قطع نمایشگاه کتاب مورد اقبال مردم این استان قرار خواهد گرفت.

عجم با اشاره به برگزاری نمایشگاه های کتاب و نگاه ویژه دولت به اقدامات و رویکرد های فرهنگی خاطرنشان کرد: از سال 85 تاکنون سه نمایشگاه بزرگ کتاب در استان قزوین برگزار شده که در مقایسه با 10 سال گذشته آمار قابل توجهی است.

وی یادآور شد: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نگاه مدیریت ارشد استان قزوین بر برگزاری یک نمایشگاه کتاب به صورت سالانه در سطح استان است.

استاندار قزوین تاکید کرد: باید در زمینه برپایی نمایشگاه های کتاب به گونه ای عمل کرد که در سطح شهرستانهای پرجمعیت استان نیز چنین نمایشگاههایی برگزار شود.

وی افزایش تعداد ناشران و عرضه بیش از 35 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال کتاب قزوین را بی نظیر توصیف کرد و افزود: این امر باعث خواهد شد تا روح مطالعه و تفکر در سطح استان افزایش یابد.