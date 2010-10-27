  1. استانها
  2. قزوین
۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۶

عجم:

سرانه مطالعه در استان قزوین بالاتر از میانگین کشوری است

سرانه مطالعه در استان قزوین بالاتر از میانگین کشوری است

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: بدلیل قدمت فرهنگی و تاریخی استان قزوین و پیشینه علمی خوشبختانه سرانه مطالعه در این استان بالاتر از میانگین کشوری است.

احمد عجم در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از نظر مطالعه کتاب استان قزوین جزو استانهای نخست و برتر کشور است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم و در راستای تقویت آن گام برداریم.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب در استان قزوین را یک فرصت برای نخبگان، فرهیختگان و مردم ااستان دانست و اافزود: با توجه به سابقه فرهنگی غنی و پربار قزوین به طور قطع نمایشگاه کتاب مورد اقبال مردم این استان قرار خواهد گرفت.

عجم با اشاره به برگزاری نمایشگاه های کتاب و نگاه ویژه دولت به اقدامات و رویکرد های فرهنگی خاطرنشان کرد: از سال 85 تاکنون سه نمایشگاه بزرگ کتاب در استان قزوین برگزار شده که در مقایسه با 10 سال گذشته آمار قابل توجهی است.
 
وی یادآور شد: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نگاه مدیریت ارشد استان قزوین بر برگزاری یک نمایشگاه کتاب به صورت سالانه در سطح استان است.
 
استاندار قزوین تاکید کرد: باید در زمینه برپایی نمایشگاه های کتاب به گونه ای عمل کرد که در سطح شهرستانهای پرجمعیت استان نیز چنین نمایشگاههایی برگزار شود.
 
وی افزایش تعداد ناشران و عرضه بیش از 35 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال کتاب قزوین را بی نظیر توصیف کرد و افزود: این امر باعث خواهد شد تا روح مطالعه و تفکر در سطح استان افزایش یابد.
کد مطلب 1179934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه