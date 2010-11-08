به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مقام معظم رهبری با طلاب غیر ایرانی در سفر اخیر ایشان به شهر مقدس قم ارتباط و علاقه مسلمانان دیگر کشورها به ولی امر مسلمین را آشکار سازد. نمادی که به خوبی نمایانگر صفت والای "ولی امر مسلمین" را نشان داد.

حجت الاسلام مهدوی مهر قائم مقام سازمان حوزوی - جامعه المصطفی العالمیه - در گفتگو با خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر به تحلیل دیدار رهبر معظم انقلاب با روحانیون غیر ایرانی پرداخته است.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: حاج آقای مهدوی! شما شاهد عینی تجلیل و استقبال مردم قم از مقام معظم رهبری بودید. در ابتدای این گفتگو از این استقبال با شکوه بفرمایید.

- قائم مقام جامعه المصطفی العالمیه: با توجه به انتظار 10 ساله مردم قم، روحانیون و طلاب حوزه به ویژه طلاب غیر ایرانی برای زیارت مقام معظم رهبری در شهر قم، این سفر را باید نقطه اوج آرزوها و آمال تمام این عزیزان و دوستان دانست خصوصا اینکه این سفر مبارک همزمان با میلاد امام رضا (ع) انجام شد و جشن و شادمانی این روزها را دو چندان کرد. استقبال قابل توجه و چشمگیر حوزویان نشان داد که حوزه پشتیبان انقلاب است و علما با انقلاب و رهبر معظم انقلاب کاملا همراه هستند.

* عشق و علاقه طلاب و روحانیون به ویژه طلاب جامعه المصطفی را به مقام معظم رهبری چگونه ارزیابی می کنید؟

- عشق و علاقه و ارادت مردم و جوانان و المصطفایان به ایشان وصف ناشدنی است. مردم و طلاب ایشان را آیینه تمام نمای حضرت امام خمینی (ره) احساس می کردند و به همین خاطر بارها جملات و شعارهای "امام آمد" در میان مردم و طلاب شنیده می شد. طلاب و روحانیون به ویژه طلاب غیر ایرانی با دیدار ایشان احساس کردند که تمامی آمال و آرزوهای امام امت که ایجاد انقلاب اسلامی و روشنگری جهان با نور اسلام ناب محمدی بود به اوج خود رسیده است. دیدار مقام معظم رهبری با طلاب ایرانی و غیرایرانی این ذهنیت را در میان تجلی بخشید که اسلام ناب از قم سربرافراشته و جامعه المصطفی العالمیه بزرگترین تجلی اسلام ناب محمدی است.

* دیدار مقام معظم رهبری با طلاب غیر ایرانی را چگونه تحلیل می کنید؟

- طلاب و فضلای غیر ایرانی از حدود 100 کشور جهان، رنج هجرت از کشورهای دور و نزدیک و دوری از خانواده و فرزندان را به جان خریده اند و به دارالهجره اسلام یعنی شهر مقدس قم هجرت کرده اند تا به حقایق اسلام ناب محمدی دست یابند و حقایق این اسلام را به سراسر جهان توسعه دهند. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند صدور انقلاب اسلامی به معنای صدور سیاسی آن نیست بلکه صدور اسلام ناب به معنای صدور واقعیت های اسلام ناب محمدی است که هم اکنون با حضور هزاران طلبه غیر ایرانی تحقق یافته است. این افراد هم اکنون شناخت بسیار خوبی از اسلام ناب دارند و صدور این اسلام نه تنها خطری برای هیچ کس ندارد بلکه باعث ثبات و آرامش در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است. علاقه مقام معظم رهبری به طلاب غیر ایرانی و احساس متقابل طلاب به ایشان یک رابطه دینی و اسلامی است و رابطه ای فراتر از مرزهای جغرافیایی را شامل شده است. آنچه در فرمایشات رهبری کاملا بارز است نگاه تمدنی و فرهنگی حضرت آیت الله خامنه ای است و اینکه ایشان همیشه پشتیبان حوزه های علمیه هستند.





دیدار طلاب غیر ایرانی با رهبر معظم انقلاب

* نقش مقام معظم رهبری در گسترش جامعه المصطفی را چگونه ارزیابی می کنید؟

- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) واقعیتی از اسلام را مطرح کردند که متفاوت از آنچه که در کشورهای دیگر مطرح می شد بود. بسیاری از افراد و اشخاص برای شناخت بهتر این واقعیت، مشتاق و علاقمند بودند این واقعیت را از نزدیک درک کنند. حضور این افراد و اشخاص یکی از مهمترین مسائل در 30 سال گذشته انقلاب اسلامی بود. با دیدگاه حضرت امام (ره) این امر توسعه یافت و امروز در وضعیت بسیار خوبی قرار گرفته است. بعد از حضرت امام (ره) نیز با نگاه ویژه ای که مقام معظم رهبری داشتند این موضوع توسعه یافت. حضرت آیت الله خامنه ای همیشه پشتیبان حوزه های علمیه بوده اند و نقش پیش برنده ایفا کرده اند.

* حاصل این نگاه توسعه ای، تلفیق دو مرکز حوزوی مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس علمیه خارج از کشور بود؟

- باید گفت که این تلفیق یک از مبارک ترین اتفاق های این دو مجموعه بود. با این تلفیق بزرگترین مجموعه شناخته شده جهانی با گستره ای چند قاره ای برای معرفی اسلام ناب محمدی و معارف اسلامی تشکیل شد که هم اکنون به عنوان یک سازمان معتبر علمی در جهان شناخته می شود.

* مهمترین توصیه مقام معظم رهبری به طلاب غیر ایرانی و مسئولان جامعه المصطفی العالمیه چه بود؟

- از مهمترین نکات دیدار مقام معظم رهبری با طلاب غیر ایرانی، علاقه فراوان ایشان و طلاب بود به طوری که ایشان طلاب المصطفایی را فرزندان عزیز خود خواندند و طلاب نیز ایشان را حقیقا پدر معنوی خود می دانند. آنچه در نظر مقام معظم رهبری مهم بود توسط ایشان بیان شد اما مهمترین قسمت فرمایشات ایشان تاکید بر جایگاه معنوی طلاب و فضلا و تاکید بر ارتباط دائمی با حضرت حق بود که در این باره اشاره ای هم به ویژگی های عرفانی حضرت امام (ره) داشتند. مسئولین جامعه المصطفی نیز امیدوارند بتوانند با برنامه ریزی مناسب، امکان توسعه معنوی طلاب را فراهم کنند و فرمایشات رهبر معظم انقلاب را همانند گذشته پیگیری کنند.