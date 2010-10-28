مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین طی حکمی از سوی محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، ولی گودرزوند چگینی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین منصوب شد.

چگینی پیش از این مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز بود.