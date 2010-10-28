مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین طی حکمی از سوی محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، ولی گودرزوند چگینی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین منصوب شد.
چگینی پیش از این مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز بود.
قزوین - خبرگزاری مهر: با صدور حکمی از سوی رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین چگینی به عنوان رئیس جهاد شهرستان قزوین منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین طی حکمی از سوی محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، ولی گودرزوند چگینی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین منصوب شد.
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