اولین مدرسه فوتبال استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون پرورشی و تربیت بدنی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال افزود : در حال حاضر با توجه به گرایش دانش آموزان به کامپیوتر و امکانات سخت افزاری تمایل دانش آموزان به ورزش کم شده و دچارمشکلات روحی و روانی شده اند که در این راستا برنامه ها و کارهایی در خصوص تندرستی و شادابی قشر آینده ساز در نظر گرفته شده است.

منصور مرادلو شرکت و حضور 300 هزار نفر از خانواده ها در پیاده روی را بی نظیر عنوان کرد و افزود : برگزاری چنین برنامه هایی در روند گرایش دانش آموزان به ورزش تاثیر بسزایی دارد.

مرادلو یادآور شد : در سطح کشور برای هر استان یک مدرسه فوتبال در نظر گرفته شده که در منطقه یک استان زنجان، مدرسه هیئت امنایی خوارزمی به عنوان مدرسه فوتبال انتخاب شده است و در این مدرسه در طول هفته شش ساعت آموزش فوتبال در دستور برنامه درسی خواهد بود .

در ادامه این مراسم رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 استان زنجان گفت: اسلام به امر ورزش بسیار اهمیت قائل شده و کمال و سلامتی جسم و روان را در روزش دانسته است که سلامتی جسم و روان به ورزش وابسته است .

گنجی اظهار داشت : هدف آموزش و پرورش تنها وظیفه به کمال رسیدن دانش آموزان را بر عهده ندارد بلکه در کنار آن پرورش روح و جسم را همگام با هم لازم می داند و تربیت بدنی باید در کنار فعالیتهای پرورشی اجرا شود بنابراین استخدام معلمین ورزشی و طرح شنا که در مدارس برگزار می شود از توجهات دولت به مقوله ورزش است .

وی همچنین برگزاری ورزش صبحگاهی در مدارس ، احداث سالن ورزش ،استخر شنا برای معلمین و افتتاح مدرسه فوتبال را از توجهات دولت عدالت محور یاد کرد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک استان زنجان با اشاره به مسابقات و فعالیتهای ورزشی در استان گفت : در مجموع در بخش پسران چهار مقام اول و دختران 8 مقام ،مقطع دوم راهنمایی 10 مقام دوم را پسران و هفت مقام را دختران و در مقطع سوم راهنمایی هفت مقام سومی را پسران و سه مقام را دختران به خود اختصاص داده اند .

گنجی با توجه به محرومیت منطقه در استان خواستارهمکاری و مساعدت مسئولین شد و گفت : نبود سالن ورزشی برای رشته های کشتی ، تکواندو، کاراته و وزنه برداری ، نبود سالن ورزشی استاندارد و چمن مصنوعی و کلینیک تخصصی برای حرکتهای اصلاحی را از مشکلات این مدرسه است .

در پایان مراسم از پیشکسوتان عرصه ورزش فوتبال استان تجلیل شد و چهار توپ ورزشی و احداث چمن مصنوعی و 100 دست لباس ورزشی به دانش آموزان این مدرسه از سوی هیات فوتبال و سازمان تحهیزات و نوسازی به این مدرسه هدیه داده شد.