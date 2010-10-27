اقدامات رژیم صهیونیستی تبعیض نژادی سیاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه المنار،"نبیه بری" در دیدار با "ژرار لارشیه" تاکید کرد: روند قانونگذاری درلبنان رو به رشد است و ما تجارب زیادی در زمینه وضع قوانین بدست آورده ایم.

وی ضمن انزجار از اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: افزایش شهرک سازی،مصادره زمینهای فلسطینی ها،حمله به اماکن دینی و سوزاندن مساجد،حفاری در زیر مسجد الاقصی از جمله اقدامات شنیع این رژیم است.

بری در ادامه تاکید کرد: اسرائیلی ها به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه می دهند و اخیرا هم درقانونهای خود تغییراتی داده اند و متقاضیان تابعیت اسرائیلی را ملزم به سوگند به یهودیت این رژیم می کنند.

رئیس مجلس لبنان تصریح کرد: این اقدامات رژیم صهیونیستی نشانه تبعیض نژادی سیاه است که اخراج ساکنان عربی که اسرائیل سرزمین آنها را اشغال کرده را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اوضاع داخلی لبنان بیان داشت: لبنان در حال حاضر وضعیت متشنجی را سپری می کند وعلت آن دخالت های خارجی و موضوع دادگاه بین المللی ترور"رفیق حریری" نخست وزیرفقید لبنان است که روند آن به نفع کشور نیست.

وی ضمن تاکید بر وحدت داخلی لبنان و پرهیزاز فتنه داخلی، گفت: روند تحقیقات دادگاه بین المللی ازسیاست تنگ نظرانه داخل نشات می گیرد.

ازسوی دیگر لارشیه نیز در این دیدار گفت: تحکیم روابط میان لبنان و فرانسه مهم است دیدار بری نشانه دوستی قوی دو کشور است و فرانسه ازثبات لبنان حمایت می کند.