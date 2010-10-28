تنها راه عملیاتی شدن پروژه های بزرگ زنجان تکمیل آنها بصورت مرحله ای است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه چهارشنبه در پانزدهمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر هدایت طرحهای بزرگ به پروژه های کوچکتر بیان کرد: طرحهای بزرگ را نباید به صورت یکجا دید بلکه با تقسیم بندی آن به پروژه های کوچکتر به عنوان زیرساخت آن را تکمیل کرد.

رئوفی نژاد ادامه داد : ما توانستیم با در پیش گرفتن این رویه و دیدگاه موفق به شروع عملیاتی کردن پروژه های بزرگ در استان زنجان شویم که نمونه آن پروژه احیای زنجانرود، گاوازنگ و غار کتله خور است.

وی با اشاره به پروژه غار کتله خور گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری برای ساخت کمپینگ، آلاچیق و بازارچه در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد ابتدا باید زیرساخت ها آماده شود تا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این منطقه تشویق شود.

استاندار زنجان خواستار اجرای هر چه سریعتر ساخت کمپینگ، آلاچیق، بازارچه و ساماندهی فضای سبز محدوده غار کتله خور که بخشی از پروژه بزرگ غار کتله خور است شد و افزود : تا حد امکان از سازه هایی استفاده شود که هزینه ساخت پایین بیاید و هر چه سریعتر نیز انجام شود تا بتوان برنامه های مورد نظر را اجرا کرد.

رئوفی نژاد خاطرنشان کرد: سینمای سه بعدی داخل غار، آلاچیق ها، بازارچه، سرویس های بهداشتی و ساماندهی فضای سبز تا پیش از پایان امسال آماده می شود تا پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی باشد.

وی یادآور شد: نیمی از اعتبار مورد نیاز انجام این طرح ها توسط استانداری تامین خواهد شد و 100 میلیون تومان وام نیز در قالب بنگاه های زودبازده برای ساخت سینمای سه بعدی داده می شود.

رئیس سازمان همیاری شهرداری ها گفت: اعتبار مورد نیاز جهت ساخت سینمای سه بعدی 247 میلیون و 500 هزار تومان و اعتبار مورد نیاز برای ساخت آلاچیق ها، بازارچه، سرویس های بهداشتی و ساماندهی فضای سبز 500 میلیون تومان است.