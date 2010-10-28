ایجاد تحول بنیادی در آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمیدرضا حاجی بابایی غروب چهارشنبه در جمع رؤسای مراکز تابعه آموزش و عالی پیامبر اکرم(ص)، ‏‏آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای دختران قم در مجتمع فرهنگی زیارتی یاوران حضرت مهدی (عج) جمکران بیان کرد: باید به سمتی پیش رویم که آموزش و پرورش را رشد دهیم تا فرزندان و جامعه‌مان رشد کنند.



وی ادامه داد: در آموزش و پرورش نیامده‌ام که وزارت یا استراحت کنم بلکه برای ایجاد تحول در نظام آموزشی آمده‌ام و آموزش و پرورش باید در ریل و برنامه کاری خود قرار گیرد و به سرعت پیشرفت کند.



حاجی بابایی بیان کرد: اولین مقوله‌ای که در آموزش و پرورش وجود دارد این است که قلب آموزش و پرورش نیروی انسانی است.



مسائل آموزش و پرورش نباید به بیرون از سازمان سرایت کند



وزیر آموزش و پرورش همچنین به مسائل و مشکلات تربیت معلم و آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: مسائل و مشکلات تربیت معلم و آموزش و پرورش باید در درون خود سازمان حل شود و نباید به بیرون از سازمان سرایت کند و این امر نیازمند کمک و یاری تمام مسئولان و مدیران بوده و به تنهایی نمی توان مشکلی را حل کرد و در حل مشکلات باید همکاری و همفکری کرد.



وی اظهار داشت: نباید اجازه داد نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، این جایگاه والا و با ارزش دستخوش مسائل مختلف قرار گیرد که این امر به نفع آموزش و پرورش نیست و هر سنگی که آموزش و پرورش می خورد از داخل است از این رو باید این گونه مسائل در درون خود سازمان حل شود.



سازمان‌های تربیت معلم به مسافرخانه تبدیل شدند



وی در خصوص مشکلات تربیت معلم نیز گفت: در این امر سازماندهی باید صورت گیرد و هم اکنون سازمان های تربیت معلم به مسافرخانه تبدیل شده و این در شان تربیت معلم نیست.



وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر تشکیل شورایی برای حل مشکلات تربیت معلم تصریح کرد: سازمان‌های تربیت معلم باید احیا شود و در این زمینه باید تمام راه‌های قانونی را طی کنیم تا بتوانیم دانشجوی تربیت معلم جذب کنیم و اعتقاد دارم که تربیت معلم باید احیا شود و راهی جز این نیست.



وی بیان کرد: در حال آماده کردن شرایطی هستیم که بتوانیم دانشجویی تربیت معلم جذب کنیم که حتماَ معلم شود.



وزیر آموزش و پرورش گفت: مقرر شد که نیروی آموزش و پرورش از طریق تربیت معلم و آزمون حضور یابند و در این آزمون افرادی که لیاقت دارند قبول شوند تا بتوانند در آموزش و پرورش تحول ایجاد کنند و این نگاه بنده به نیروی انسانی است.

معلمان قطره بارانی باشند و بر کویر تعلیم و تربیت ببارند



وی ادامه داد: همه افراد تربیت معلم برای این آموزش دیدند که مانند قطره‌ای به آموزش و پرورش ببارند، یعنی وزارت آموزش و پرورش هر یک ریالی که هزینه می‌کند باید قطره بارانی باشد که بر کویر تعلیم و تربیت ببارد.



حاجی بابایی افزود: وزیر برای این وزیر شده که به تعلیم و تربیت توجه داشته باشد و با این نگاه پس از چند سال آموزش و پرورش تعریف خود را می‌یابد.



وی در خصوص مراکز و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: مراکز فنی و آموزشکده‌های ما باید معلم تربیت کنند و همیشه به این نگاه کرد که خدا وجود دارد و کلامی گفت که خدا راضی باشد.



معلمان باید با وضو سر کلاس حاضر شوند



وی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت نیاز به اعتقاد دارد، تصریح کرد: معلمان باید همیشه با وضو سر کلاس حاضر شوند.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اصلاح برخی از مسائل انتخاب رشته در دوران دبیرستان افزود: دانش آموزان باید قبل از ورود به دبیرستان انتخاب رشته کنند و همچنین باید تلاش کرد بیش از 60 درصد دانش آموزان به هنرستان‌ها بروند و برای آنها معلم آماده کرد.