اخلاق در میادین ورزشی باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در همایش بزرگ ورزش های رزمی در سالن ورزشی جهان پهلوان سید رسول حسینی افزود: باید مسیر ورود نوجوانان و جوانان را به میدان های ورزشی هموار کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به امر ورزش از سیاست های اصولی مقام معظم رهبری است تصریح کرد: در مازندران هم در حوزه ساخت و سازهای ورزشی و هم توجه به کیفیت در رشته های مختلف کارهای مناسبی انجام شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مازندران در زمینه ورزش رزمی توفیقات خوبی داشته اظهار داشت: آنچه که امروز میدان های ورزشی به آن نیازمند هستند عنصر اخلاق است.

وی افزود: با نگرشی که امام راحل و رهبر انقلاب بر حوزه ورزش کشور داشتند بنابراین اخلاق باید عنصر حاکم در میدان های ورزشی باشد.

معاون سیاسی استاندار مازندران ، رعایت اخلاق در میدان های ورزشی را یک ضرورت دانست و یادآور شد: بسیاری از صحنه گردانان در پی آن هستند تا برای ورزش ما حاشیه درست کنند اما ورزشکاران ما باید با بصیرت در حفظ اخلاق تلاش کنند.

وی با بیان اینکه باید به تقویت ورزش های رزمی بپردازیم خاطرنشان کرد: نباید تفاوتی بین ورزش های ورزمی با سایر ورزش ها قائل شویم بلکه به همان میزان که به سایر رشته های ورزشی پرداخته می شود باید به رشته های رزمی هم رسیدگی کرد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه علاقمندان بسیاری به عرصه ورزش های رزمی ورود پیدا کرده اند، گفت: مطالبات ورزشکاران باید در حد بضاعت و یا حتی فراتر از حد بضاعت برآورده شود.