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۶ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۳

ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش پایان یافت

ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش پایان یافت

ساری - خبرگزاری مهر: ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش شامگاه چهارشنبه در مجتمع سینمایی بابل بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سید احمد طاهرپور دبیر اجرایی ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش در سخنانی اظهار داشت: در این جشنواره 763 فیلم از 574 فیلم ساز ارائه که 357 فیلم به مرحله داوری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: استانهای تهران،  مازندران و ارومیه بیشترین فیلمهای رسیده در جشنواره ششم فیلم کوتاه وارش را به خود اختصاص دادند.
 
دبیر اجرایی ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش با اشاره به اینکه فیلمهای ارائه شده در این جشنواره در قالبهای داستانی، مستند، پویانمایی، مازندران شناسی و ویژه بوده است تصریح کرد: شهرهای ساری، بابل ، آمل، جویبار، تنکابن، چالوس، قائم شهر و نکاء از استان مازندران در جشنواره ششم حضور یافتند.
 
وی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولان به فیلمسازان جوان شد و افزود: وارش به دنبال استعدادیابی فیلمسازان جوان کشور است.
 
در مراسم اختتامیه این جشنواره ملی که استاندار، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، مدیرکل صدا و سیما و ارشاد مازندران و فیلمسازان کشور حضور داشتند بیاینه ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش قرائت شد.
کد مطلب 1179974

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