آزادکاران چهارم شدند/ محمدیان تنها طلایی تیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان جهان که طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با حضور کشتی گیرانی از 36 کشور دنیا در شهر تورینو ایتالیا برگزار شد، تیم ایران با کسب یک مدال طلا توسط ایمان محمدیان در وزن 74 کیلوگرم و سه مدال برنز توسط فرید دژم خو، سعید امیری و هومن شیدا در اوزان 55، 96 و 120 کیلوگرم با پنج کشتی گیر پس از تیم‌های روسیه، اوکراین و مولداوی در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در روز دوم این رقابت‌ها دیروز چهارشنبه در وزن 74 کیلوگرم ایمان محمدیان در دور نخست در دو تایم با نتیجه 10 بر صفر حریفی از مولداوی را شکست داد. وی در دور دوم نیز در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر حریف اوکراینی را پشت سر گذاشت تا راهی مرحله نیمه نهایی شود. محمدیان در دیدار نیمه نهایی با شکست کشتی گیری از بلاروس به فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با شکست "ابراهیم یوسوبوف" از آذربایجان به مدال طلای مسابقات جهانی دانشجویان دست یافت.

سعید امیری در وزن 96 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل حریف ایتالیایی با نتیجه 6 بر صفر به پیروزی رسید اما در دیدار نیمه نهایی مقابل کشتی گیری از اوکراینی شکست خورد و با برتری مقابل حریفی از مولداوی صاحب مدال برنز شد. در این وزن نمایندگان ترکیه و اوکراین صاحب مدال‌های طلا و نقره شدند.

مهدی قربان‌نژاد نیز در وزن 60 کیلوگرم ابتدا در دو تایم با نتیجه 6 برصفر حریفی از ترکیه را شکست داد اما در دور دوم مقابل کشتی گیر مولداویایی مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار پایانی، قربان‌نژاد در گروه شانس مجدد مقابل حریف آمریکایی شکست خورد و هفتم شد. کشتی گیران ژاپن و مولداوی در این وزن اول و دوم شدند.

تیم ایران روز سه شنبه در وزن‌های 55 و 120 کیلوگرم توسط فرید دژم خو وهومن شیدا صاحب مدال برنز شده بود. تیم کشورمان همچنین بدلیل مشکل خروجی و عدم صدور روادید مصطفی حسین خانی و میثم مصطفی جوکار کشتی گیران اوزان 66 و 84 کیلوگرم را در ترکیب خود نداشت و با پنج کشتی گیر در رقابت‌های جهانی شرکت کرده بود.

در پایان این مسابقات روسیه با 54 امتیاز اول شد و تیم‌های اوکراین، مولداوی و ایران به ترتیب با کسب 51، 43 و 38 امتیاز دوم تا چهارم شدند.

رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان جهان روزهای جمعه و شنبه در شهرتورینو ایتالیا برگزار می شود.