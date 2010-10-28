تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیستم ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم اکتبر سال 2010 میلادی.

- روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تاشکند ازبکستان پیگیری می شود:

گروه A:

* ازبکستان - تاجیکستان، ساعت 11:30، ورزشگاه مرکزی

* اردن - اندونزی، ساعت 11:30، ورزشگاه جار

گروه B:

* ایران - سوریه، ساعت 15:30، ورزشگاه مرکزی

* کره‌شمالی - عمان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار

- هفته یازدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* فیروز صفه اصفهان - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان

* پرسپولیس تهران - علم و ادب مشهد، ساعت 15، سالن خورشید شیخ بهایی

* راه ساری - صنایع گیتی پسند، ساعت 17:30، سالن سیدرسول حسینی ساری

* آرش بتن قزوین - دبیری تبریز، ساعت 17:30، سالن شهید بابایی قزوین

- تیم فوتبال زیر 19 سال بانوان کشورمان در چارچوب مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که در مالزی برگزار می شود، ساعت 15 امروز به وقت محلی به دیدار تیم فوتبال بانوان تایلند می‌رود.