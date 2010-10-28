استرالیا با شکست ویتنام صعود کرد/ روز سرنوشت برای نوجوانان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، روز چهارم از مرحله گروهی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا چهارشنبه با پیروزی تیم‌ استرالیا برابر ویتنام، برتری ژاپن و عراق و توقف امارات برابر چین در تاشکند ازبکستان به پایان رسید.

در آخرین دیدار برگزار شده در روز چهارم رقابت‌ها، تیم استرالیا در حالی که با گل دقیقه 49 "انگوین ژوان نام" از ویتنام عقب افتاده بود، با گل دقیقه 60 "جه‌سه ماکاروناس" به بازی برگشت اما در دقیقه 68 "کوابنا بوآهنه" را به دلیل اخراج از دست داد تا با 10 بازیکن به بازی ادامه دهد. "ادوارد چاپمن" در دقیقه 2+90 گل برتری تیم استرالیا را روی یک غافلگیری به ثمر رساند و تیمش را با یک گل پیش انداخت.

پس از این گل تیم ویتنام حملات بسیاری را روی دروازه استرالیا طراحی کرد اما اشتباه بچگانه "دائو دوی خانه" که در دقیقه 10+90 با آرنج به صورت مهاجم استرالیا کوبید، باعث شد ضمن دریافت کارت قرمز یک ضربه پنالتی هم به تیم حریف تقدیم کند که "جه‌سه ماکاروناس" این ضربه را به گل تبدیل کرد تا استرالیا با پیروزی پرگل برابر ویتنام سومین تیم صعود کننده به مرحله حذفی مسابقات لقب بگیرد.

در دقایق پایانی این دیدار که در ورزشگاه پاختاکور و با قضاوت "محمد بلیده" از قطر برگزار شد، "انوگوین سون های" در دقیقه 5+90 و "انگوین ها لانگ" در دقیقه 10+90 هم از زمین مسابقه اخراج شدند تا این بازی پر اخراج‌ترین مسابقه جام نام بگیرد!

تا پایان روز چهارم از مرحله گروهی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا تیم‌های استرالیا و ژاپن از گروه C و عراق از گروه D راهی مرحله حذفی این رقابت‌ها شده‌اند.

- نتایج کامل دیدارهای روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* تیمورشرقی صفر - ژاپن یک

گل: تاکومی مینامینو (86)

* ویتنام یک - استرالیا 3

گل‌ها: انگوین ژوان نام (49) برای ویتنام و جه‌سه ماکاروناس (60 و 1+90- پنالتی) و ادوارد چاپمن (3+90) برای استرالیا

جدول رده بندی گروه C:

1- استرالیا 6 امتیاز - تفاضل گل 7+، 8 گل‌زده، 2- ژاپن 6 امتیاز - تفاضل گل 7+، 7 گل‌زده، 2- تیمور شرقی بدون امتیاز- تفاضل گل 6-، 4- ویتنام بدون امتیاز - تفاضل گل 8-

گروه D:

* کویت صفر - عراق 3

گل‌ها: ضرغام اسماعیل (15)، رسول حسین (32) و حسین عبدالله (64)

* چین یک - امارات یک

گل‌ها: ژنگ دالون (76) برای چین و صلاح علی (74) برای امارات

جدول رده بندی گروه D:

1- عراق 6 امتیاز، 2- امارات 2 امتیاز، 3- چین یک امتیاز - تفاضل گل 2-، 4- کویت یک امتیاز - تفاضل گل 3-

روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری چهار دیدار در تاشکند ازبکستان پیگیری می شود که در مهمترین مسابقه تیم نوجوانان ایران برابر سوریه به میدان می‌رود که شاگردان اکبر محمدی برای صعود بی حرف و حدیث تنها به پیروزی در این دیدار نیاز دارند.

برنامه دیدارهای امروز مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* ازبکستان - تاجیکستان، ساعت 11:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* اردن - اندونزی، ساعت 11:30، ورزشگاه جار تاشکند

گروه B:

* ایران - سوریه، ساعت 15:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* کره‌شمالی - عمان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند