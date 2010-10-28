تعادل در ساختارهای شهری کمرنگ شده است

به گزارش گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سعید ایزدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو خبرنگاران در گرگان افزود: تحقق برنامه‌های بهسازی شهری با حضور همه جانبه مردم در قالب دو مجموعه اقدامات نرم‌افزاری و سخت افزاری از سوی دستگاه های دولتی میسر است.

وی افزود: تغییرات و جابجایی های جمعیتی و گسترش بی رویه شهرها در چارچوب برنامه‌ریزی های کالبدی طرح های جامع و تفضیلی سالهای 1330 تا 1358 در این خصوص منشا اثر بوده است.

دکتری معماری و مرمت شهری ادامه داد: بهسازی و نوسازی بلوکهای شهری چنانچه مکانیزم صحیحی داشته باشد می‌تواند بسیاری مسائل را حل کند و تجربه بارز آن پروژه آفتاب شهر گرگان است.

ایزدی به سیاست توسعه از درون اشاره کرد و افزود: احیاء و استفاده مجدد شهرها و بازآفرینی آنها و تلاش در حفظ داشته‌ها زمینه را برای روی کار آمدن افکار جدید فراهم می‌کند.

به گفته وی مرمت و باز زنده سازی ابنیه ارزشمند، الگوسازی نمونه‌های قابل تعمیم و ارتقاء و توسعه زیرساختها از مجموعه ابزارهای فرهنگ سازی و ظرفیت سازی محسوب می‌شود که در بهبود این روند مثمر ثمر خواهد بود.

دکتری معماری و مرمت شهری افزود: شهرداری‌ها به تنهایی متولیان بافتهای فرسوده شهری نیستند و استفاده از ظرفیتهای فوق‌العاده شهرها در کنار حضور و مشارکت مردم در این مجموعه چشمگیر خواهد بود.