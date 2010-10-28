اشرفی، ترکزاد، جودت و حسن بیگی در روز نخست مسابقات حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان روز گذشته با حضور کاراته کاران 96 کشور جهان در شهر بلگراد صربستان آغاز شد. در اولین روز این رقابت‌ها تیم کشورمان چهار نماینده داشت که هر چهار نفر در همان دورهای ابتدایی با شکست از رقبای خود از گردونه مسابقات حذف شدند.

محسن اشرفی نماینده ایران در بخش کاتای انفرادی در دور نخست به مصاف"مان توان" از انگلیس رفت و با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد. در ادامه حریف انگلیسی بعد از دو پیروزی مقابل نمایندگان فنلاند و اندونزی به کاتاروی مصری باخت تا اشرفی شانس دستیابی به مدال از دست بدهد و وداعی زودهنگام با رقابت‌ها داشته باشد.

تیم کشورمان در بخش کومیته نیز توفیق آنچنانی نداشت. اسماعیل ترکزاد در وزن 84+ کیلوگرم در اولین مسابقه خود مقابل "مارگاریتو پلاس" از یونان قرار گرفت و با نتیجه 2 بر یک متحمل شکست شد. پلاس یونانی در دور بعد به نماینده آذربایجان باخت تا ترکزاد نیز دست خالی تاتامی بلگراد را ترک کند.

بعد از این دو شکست، اولین پیروزی تیم ایران در رقابت‌های جهانی توسط نادر جودت در وزن 84- کیلوگرم رقم خورد. وی در دور اول با نتیجه 2 بر صفر مقابل "روسا" از کانادا در وقت اضافه برنده شد. وی در دور دوم در مصاف با "اسلوبودان بتیمویچ" از صربستان تن به شکست داد. در ادامه این صربستانی به فینال راه یافت تا جودت شانس کسب مدال را پیدا کند اما او به نماینده ایتالیا در گروه بازنده‌ها باخت و حذف شد.

ابراهیم حسن بیگی برخلاف دیگر کاراته کاران کشورمان شروع خوبی در مسابقات جهانی داشت. او پس از استراحت در دور نخست رقابت در وزن 75- کیلوگرم مقابل حریفانی از هند و چین به برتری رسید اما در سومین مبارزه خود به کاراته‌کایی از ایتالیا باخت. حسن بیگی هم با صعود نماینده ایتالیا به دیدار نهایی شانس کسب مدال برنز را پیدا کرد اما در گروه شانس مجدد به نماینده سوئیس باخت و حذف شد.

برنامه ادامه مسابقات کاراته قهرمانی جهان

در ادامه رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان امروز پنجشنبه حسین روحانی کاپیتان تیم ایران که چهار مدال طلا، نقره و برنز این رقابت‌ها را در کارنامه دارد، در وزن 60- کیلوگرم ابتدا به مصاف "کریستین زلکوف" از صربستان می رود و در صورت برتری مقابل کاراته‌کای تیم میزبان خود را برای مبارزه با برنده دیدار کاراته کارانی از مجارستان و ارمنستان آماده خواهد کرد. نمایندگان مقدونیه، اردن و ایتالیا هم با روحانی همگروه هستند.

حامد زیکسازی در وزن 67- کیلوگرم در دور نخست با حریفی از بلژیک مسابقه می دهد و در صورت پیروزی مقابل این مبارز اروپایی به مصاف برنده رقابت کاراته‌کارانی از کره‌جنوبی و اوکراین می‌رود. حریفانی از مراکش، اوکراین، کره‌جنوبی، سوریه، پرو، سنگال، بوسنی و پرو با زیگساری همگروه هستند.

همچنین فردا جمعه در بخش کاتای تیمی برادران باتوانی در دور اول استراحت دارند اما در دور دوم با برنده رقابت تیم‌های آلمان و مراکش مسابقه می‌دهند. در بخش کمیته تیمی نیز تیم ایران با کرواسی روبه‌رو خواهد شد.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که از روز گذشته در صربستان آغاز شده است تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.