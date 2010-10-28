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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری و دامپروری در زنجان برگزار می شود

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری و دامپروری در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته همزمان با سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات و آبزیان در محل دائمی نمایشگاه های زنجان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری، شیلات و آبزیان در زنجان به طور همزمان از روز سه شنبه 11 آبان ماه امسال آغاز می شود و تا چهاردهم آبان، آماده دیدار علاقمندان و متخصصان خواهد بود.
 
این نمایشگاه با حضور نمایندگانی از کشورهای فرانسه، انگلستان، ایتالیا، مالزی، ژاپن، چین، سنگاپور و استانهای تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، قزوین، فارس، اصفهان، البرز، مازندران، گلستان، کرمانشاه و زنجان برگزار خواهد شد.
 
در این نمایشگاه 80 شرکت داخلی و خارجی در فضایی به مساحت 2500 متر مربع حضور خواهند داشت.
 
شرکتهای حاضر در این نمایشگاه فعالیتهای خود را در زمینه های صنایع غذایی و تبدیلی، ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی، کشاورزی، آبیاری، خوراک و طیور و سیستمهای تهویه عرضه خواهند کرد.
 
سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری، شیلات و آبزیان به لحاظ توسعه کاربری و نمایش طیف وسیعی از محصولات با کیفیت، نسبت به دوره های گذشته از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار است.

 
کد مطلب 1179991

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