سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری و دامپروری در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری، شیلات و آبزیان در زنجان به طور همزمان از روز سه شنبه 11 آبان ماه امسال آغاز می شود و تا چهاردهم آبان، آماده دیدار علاقمندان و متخصصان خواهد بود.

این نمایشگاه با حضور نمایندگانی از کشورهای فرانسه، انگلستان، ایتالیا، مالزی، ژاپن، چین، سنگاپور و استانهای تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، قزوین، فارس، اصفهان، البرز، مازندران، گلستان، کرمانشاه و زنجان برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه 80 شرکت داخلی و خارجی در فضایی به مساحت 2500 متر مربع حضور خواهند داشت.

شرکتهای حاضر در این نمایشگاه فعالیتهای خود را در زمینه های صنایع غذایی و تبدیلی، ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی، کشاورزی، آبیاری، خوراک و طیور و سیستمهای تهویه عرضه خواهند کرد.

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری، شیلات و آبزیان به لحاظ توسعه کاربری و نمایش طیف وسیعی از محصولات با کیفیت، نسبت به دوره های گذشته از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار است.