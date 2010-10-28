کارخانه 500 هزار تنی تولید میلگرد در منطقه ماهنشان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح پنجشنبه در نشست با مدیران و مسئولان شرکت گسترش فولاد تبریز با بیان اینکه کارخانه فولاد ماهنشان با سرمایه گذاری 210 میلیارد تومانی عید قربان سال جاری گلنگ زنی خواهد شد افزود: با آغاز فعالیت کارخانه فولاد ماهنشان برای 800 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.

وی با تاکید اینکه توزیع عادلانه و متوازن ثروت و امکانات در مناطق مختلف از سیاست های مهم دولت نهم و دهم بوده است افزود: متاسفانه از ظرفیت های موجود در مناطق مختلف استان زنجان به شکل مطلوب استفاده نشده است.

رئوفی نژاد استان زنجان را دارای پتانسیل های مطلوب برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف دانست و ادامه داد: وجود مناطق دارای پتانسیل های مطلوب در زمینه سرمایه گذاری همانند منطقه طارم، ماهنشان و دندی و ایجرود که سرمایه گذاری مطلوب در آن مناطق صورت نگرفته و باید تدابیر خاص در خصوص توسعه سرمایه گذاری در این مناطق صورت بگیرید.

استاندار زنجان به رویکرد دولت در محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاریها در 30 تا 120 کیلومتری جاده ترانزیت و آزادراه خلاصه شده بود اما با رویکرد جدید همه مناطق استان از روند سرمایه گذاریهای در استان بهره مند خواهند شد.

رئوفی نژاد افزود: بردن سرمایه گذاریهای صنعتی تا عمق مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از اولویت های مهم استان است که در این راستان سرمایه گذاریها در عمق مناطق محروم ماهنشان و دندی سرعت پیدا می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بهترین فرصت زمانی برای سرمایه گذاری در استان فراهم شده است افزود: استان از هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی و صنعتی که موجب محرویت زادیی در مناطق کمتر شود حمایت می کند.

رئوفی نژاد با تاکید براینکه محرومیت زادیی در مناطق محروم با استقرار صنایع سرعت می گیرید، افزود: باید همه مدیران استان تلاش خود را برای محرومیت زادیی از مناطق محروم استان انجام دهند.