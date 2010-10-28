30 درصد وسعت گلستان خشک و بیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در این شرکت افزود: متوسط بارندگی استان 454 میلی متر و متوسط تبخیر آب در استان 1600 میلی متر است.

وی ذخیره آب استان را دو هزار و 485 میلیون متر مکعب بیان کرد و اظهار داشت: 87 درصد منابع آبی استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد و بقیه در بخش شرب و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در استان 13 سد مخزنی بزرگ و کوچک قرار دارد که توسط این سدها 993 میلیون متر مکعب آب ذخیره سازی می شود.

اعتبارات بخش آب گلستان رشد یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: میزان اعتبارات صنعت آب استان در برنامه های توسعه رشد چشمگیری یافته است و از 229 میلیارد ریال در برنامه دوم توسعه به دو هزار و 460 میلیارد ریال در برنامه چهار توسعه رسیده است.

حیدریان بیان داشت: این امر نشانه توجه به صنعت اب در استان است و با اعتبار طرحهای زیادی در حوزه صنعت آب استان اجرا شده است.

وی به مصوبات سفر اول دولت به استان اشاره و اضافه کرد: در سفر اول دولت به استان 11 مصوبه وجود داشت که از این تعداد هشت مورد اقدام شد و دو مورد در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از مجموع طرحهای مصوب سفر اول دولت به است 90 درصد محقق و اجرایی شده است.

وی یکی از مصوبات را تکمیل سد زرین گل اعلام و بیان کرد: این طرح در سال 84 حدود 24 درصد رشد فیزیکی داشت که اکنون به 90 درصد رسیده ست.

سد وشمگیر نیازمند درمان است

وی افزود: پیگیری سد وشمگیر که در سال 49 احداث شد و اکنون نیاز به درمان دارد، از جمله برنامه هاست و مطالعات این طرح به پایان رسید و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: در سفر دوم دولت به استان نیز 14 مصوبه و یک توافقنامه در این بخش داشت که شش مصوبه اقدام شد، شش مصوبه در دست اقدام و بقیه در دست پیگیری است.

وی عنوان کرد: در مجموع 78 درصد مصوبات سفر دوم دولت به استان در این حوزه محقق شده است.