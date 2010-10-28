  1. استانها
  2. گلستان
۶ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۲

هزار هکتار زمین برای مسکن ایثارگران تهیه شد

هزار هکتار زمین برای مسکن ایثارگران تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل امور ایثارگران وزرات جهاد کشاورزی گفت: هزار هکتار زمین برای رزمندگان،ایثارگران و خانواده های شهداء برای ساخت مسکن تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هدایت الله نواب عصر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی جهادکشاورزی گلستان افزود: تا پایان امسال حدود 10 هزار خانواده از خانواده های معظم شهدا و جانبازانی که فاقد مسکن هستند تا پایان سالجاری دارای مسکن خواهند شد.

وی اظهار داشت: یک عده آدم های مظلوم در مقابل تعداد بسیار زیادی از دشمنان اسلام و انقلاب ایستادند و جنگیدند تا این جمهوری اسلامی را حفظ کنند.
 
وی گفت: باید اعتراف کنیم که اینها بزرگترین آبرو را به نظام دادند و نقش جهادگران در دوران دفاع مقدس کمتر از نیروهای نظامی نبوده است.
 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: کسی که جانباز یا شهید می شود مورد لطف و عنایت ویژه خداوند قرار می گیرد، یعنی خداوند این رزق و روزی را برای او به ارمغان فرستاده است.
 
وی خاطرنشان کرد: این موارد نشانهای دوستی انسانهای پاک و مومن است و همه ما باید با جان و دل به مشکلات آنها رسیدگی کرده و در جهت رفع آن اقدام کنیم.     
کد مطلب 1179995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه