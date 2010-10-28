مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنج شنبه کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت و مدیران اجرایی استان قم: دولت‌های نهم و دهم چندین برابر دوره‌های قبل کار کرده‌اند

ارتقای 22 پله‌ای ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی

استاندار تهران عنوان کرد: سیر نزولی قیمت ها در روزهای آینده

تفاهم:

کاهش چشمگیر بارندگی در 8 استان؛ زمستان سردی در پیش است

آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس

ایساکو رتبه اول خدمات پس از فروش را کسب کرد

پذیره نویسی 7/7 میلیارد سهم بانک پاسارگاد از 9 آبان

جام جم :

شمارش معکوس برای آغاز هدفمندی یارانه‌ها

آموزش پیشگیری از طلاق به زوجین

ذوالفقار نسب: فوتبال 300 میلیاردی 500 میلیون هم بازدهی ندارد

جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان اجرایی استان قم: گشاده رویی با مردم از وظایف مسئولان است

زمزمه‌های پذیرش چرخه سوخت ایران در واشنگتن

مانور قیمتی در بازار کالا آغاز شد؛ ممنوعیت افزایش قیمت‌ها تا اطلاع ثانوی

جهان صنعت:

سازمان شفافیت بین‌المللی از کاهش فساد مالی در ایران خبر داد؛ رتبه 146 ایران در میان 180 کشور

پرده ‌برداری از یک صف فروش؛ رد صهیونیستم در بورس تهران

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت: قیمت CNG دو برابر می‌شود

احتمال افزایش 20 درصدی قیمت خودرو



خراسان:

رهبر انقلاب: مردم قم با حضور خود پاسخی قاطع به طراحی‌های دشمن دادند

در صحن علنی مجلس قرائت شد: گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 درباره سود 2 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت

مذاکرات سفیران ایران و عربستان در بیروت برای کمک به وحدت و ثبات لبنان

سردار حسین‌آبادی: مصرف و ترانزیت شیشه در حال تبدیل شدن به معضل ملی است



دنیای اقتصاد:

با انصراف مجلس از تغییرات حاصل شد؛ رضایت دولت از برنامه پنجم

اکونومیست بررسی کرد؛ راه خروج آمریکا از باتلاق مسکن

بازرسی‌ها تشدید می‌شود؛ اعلام ممنوعیت افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی



شرق:

انتقاد از شیوه پرداخت پول به کرزی و ادعای دریافت میلیاردی معترضان انتخابات؛ میدانداری اصلاح طلبان در بهارستان

کمیسیون صنایع و معادن: وزارت صنایع و معادن از استراتژی تبعیت نمی‌کند

حذف مطهری از شورای نظارت بر صدا و سیما

صبح اقتصاد:

اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی شدت گرفت

از سرگیری صادرات گاز ایران به ترکیه

نخستین آهوی ایرانی سایپا به جاده آمد



کیهان:

رهبر معظم انقلاب: مسئولان مواظب باشند دود اختلاف نظرها به چشم مردم نرود

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی: ترکیه همه جا جانب ایران را می‌گیرد

سازمان امور مالیاتی: با هدفمندی یارانه‌ها مالیات حقوق بگیران تعدیل می‌شود



گسترش صنعت:

دعوت از شرکت‌های ایرانی برای سرمایه گذاری در بولیوی

کاهش قیمت مصالح ساختمانی با هدفمندی یارانه‌ها

بورس تحریم‌ها را دور می‌زند

همشهری:

فوران آتشفشان و سونامی در اندونزی

تدارک گسترده دولت و اصناف برای کنترل و مدیریت بازار

افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران پس از هدفمندی یارانه‌ها