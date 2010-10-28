60 درصد پسته جهان در کرمان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت کشاورزی در استان کرمان اظهارداشت: استان کرمان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی نقش تعیین کننده را بر عهده دارد.

وی گفت‌: پسته یکی از مهمترین کالاهای صادراتی غیرنفتی در کشور محسوب می شود و استان کرمان به تنهایی 60 درصد پسته جهان را تولید و به بازار عرضه می کند.

نجار با اشاره به نقش رفسنجان در این صنعت گفت: تنها در رفسنجان 30 درصد از کل پسته دنیا تامین می شود که با توجه به رقابتهای موجود در بازار جهانی باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این رتبه ها به خوبی حفظ شود.

وی یکی از مشکلات کشاورزی استان کرمان را خشکسالی پیاپی دانست و گفت: ‌بهترین راه برای مقابله با خشکسالی مدیریت مصرف و استفاده از روشهای نوین آبیاری است.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: سالانه در استان کرمان 140 تا 230 هزار تن پسته برداشت می شود که از لحاظ کیفیت و کمیت بی نظیر است.

وی با اشاره به مشکلات نخل داران استان کرمان گفت:‌ متاسفانه در سال جاری 30 تا 70 درصد خرمای تولیدی نخلستانهای کرمان دچار پدیده خشکیدگی شدند که این مسئله به اقتصاد کشاورزان ضربه زده است.

مقام عالی دولت در استان کرمان، یکی دیگر از محصولات کشاورزی کرمان را گردو دانست و گفت: از دیگر مشکلات کشاورزی کرمان آفت کرم خراط در باغهای گردو و آفت جاروی جادوگر در باغهای لیمو جنوب کرمان است.

استاندار کرمان کشاورزی را مزیت برتر استان کرمان دانست و گفت: ‌باید با استفاده از روشهای مناسب در توسعه کشاورزی در کرمان گام برداریم.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات مناسب برای مکانیزه کردن آبیاری در کشاورزی استان کرمان گفت: در این خصوص باید اقدامات و پیگیری ادامه یابد و بخش بیشتری از مزارع تحت پوشش قرار گیرند.

