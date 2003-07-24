به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" كتاب تاريخ فلسفه قرون وسطي و دوره تجدد كه ترجمه خلاصه اي از دوره تاريخ فلسفه اثر فيلسوف فرانسوي، اميل برهيه است ، در واقع تفصيل آن چيزي است كه دكتر يحيي مهدوي ، استاد ممتاز گروه فلسفه دانشگاه تهران در كلاسهاي درس خود تقرير كرده است .

دكتر مهدوي در بخش يادداشت مترجم متذكر شده است كه : " آنچه در اصل اين تاريخ ، راجع به فلسفه شرق آمده ، هرچند بسيار خلاصه و ناقص است ، از ترجمه تمام آن صرف نظر نكرده ام تا هم چگونگي نحوه تلقي متفكران آن قرون از فلسفه در اسلام معلوم شود و هم حدود زماني اين آشنايي مشخص و معين شود " .

كتاب داراي هشت بخش و يك تكمله است . در بخش اول ملاحظات كلي درباره معارف يوناني و مسيحيت در قرون اوليه ميلادي آورده شده است . بخش دوم به ابتداي قرون وسطي تا قرن نهم اختصاص دارد ، و مباحثي همچون راست ديني و بدعتها و اختلافها و مناقشه هاي ديني در قرنهاي چهارم و پنجم ، رابطه خرد و ايمان ، تجدد در فلسفه در قرنهاي هشتم و نهم را در بر مي گيرد .

بخش سوم به محدوده زماني قرنهاي دهم و يازدهم ميلادي ، و به آراء و نظرات آنسلم قديس و روسلينوس كمپيني مي پردازد .

در بخش چهارم كه اختصاص به قرن دوازدهم دارد آراء و نظرات گيوم دوكنش ، پير آبلار، ژان دو ساليسبوري ؛ و مباحثي همچون اخلاق در تعاليم آبلار، عرفان مشربي در دير ويكتور ، خداشناسي آلن دوليل، ومشاجره هاي قلمي بر ضد فلسفه مطرح مي شود .

بخش پنجم به فلسفه اسلامي و فيلسوفان بزرگي چون فارابي ، ابن سينا، ابن رشد ؛ و فلسفه يهود تا قرن دوازدهم ، فلسفه در بيزانس مي پردازد . همانگونه كه استاد مهدوي در ياددشت مترجم متذكر شدند اين بخش بسيار ناقص و خلاصه است .

بخش ششم، كه نسبت به بخشهاي ديگر كتاب مفصل تر است به قرن سيزدهم اختصاص دارد . در اين بخش با نظرات و آراء بن آونتور قد يس، آلبرت كبير، و توماس آكوئيني آشنا شده ؛ و مباحث مهمي كه اين انديشمندان مطرح كرده اند رامطالعه مي كنيم .

بخش هفتم به آراء و نظرات فيلسوفان قرن چهاردهم يعني جان دانز اسكوتوس، ويليام اكامي ؛ و مباحثي همچون دانشگاه ها در قرن چهاردهم و پانزدهم ، ابتداي مذهب اصالت تسميه ( نوميناليسم) ، عارف مشربي در آلمان در قرن چهاردهم مي پردازد .

بخش هشتم كه به آغاز دوره تجدد اختصاص دارد مباحثي همچون بسط و تفصيل طريقه ابن رشدي ، دنباله فلسفه افلاطوني، عرفان مشربي در اسپانيا را مطرح مي كند .

تكمله كتاب نيز كه در دو بخش كوتاه به تاريخ فلسفه قرون وسطي و فلسفه در دوره تجدد مي پردازد از كتاب ديگري انتخاب و ترجمه شده و پايان بخش كتاب است .