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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

درخشش خبرنگار مازنی در جشنواره مطبوعات کشور

ساری - خبرگزاری مهر: حسین احمدی، خبرنگار روزنامه قدس در مازندران عنوان برتر هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، این خبرنگار با سابقه توانست در بخش تیتر رتبه نخست در جشنواره هفدهم مطبوعات و خبرگزاری های کشور را کسب کند.

احمدی با ارائه تیترهای " ماهی نیست، ماهیگیر هست" ، " انبارهای شمال بوی شالی می دهد " ، جاده هایی که می روند و زباله هایی که می مانند " به دبیرخانه جشنواره هفدهم مطبوعات و خبرگزاری ها توانست عنوان برترین را در بخش تیتر در میان مطبوعات کشور در سال 89 به خود اختصاص دهد.
 
این فعال مطبوعاتی با سابقه بیش از 13 سال در روزنامه قدس دارای عناوینی چون مقام نخست بخش تیتر جشنواره مطبوعات مازندران در سال 88 ، خبر برتر جشنواره قطره مازندران در سال 89  و گزارش برتر جشنواره مطبوعات روزنامه قدس است.
 
مراسم تقدیر از برترین های هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های کشور روز دوشنبه 10 آبان ماه با حضور مقامات وزارت ارشاد و اصحاب رسانه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.
کد مطلب 1180005

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