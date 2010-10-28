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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

طاهری در غرفه مهر:

بیمه معتادان تنها برای کسانی است که ترک کرده اند

بیمه معتادان تنها برای کسانی است که ترک کرده اند

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اتمام اقدامات کارشناسی و اجرای طرح بیمه معتادان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح برای بیمه و انجام حمایت های اجتماعی از معتادانی است که پاک شده اند.

طاها طاهری با حضور با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به بیمه معتادان گفت: فرآیند مقدمات اجرای طرح بیمه معتادان در حال طی شدن است و پیش بینی هایی نیز برای آن در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم بررسیهای کارشناسی وزارت رفاه و کمیته مربوطه بر روی طرح بیمه معتادان به زودی نهایی شود.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این طرح برای بیمه درمانی و حمایتهای اجتماعی از معتادان پاک شده است زیرا در غیر این صورت همه افراد به بهانه بیمه شدن به اعتیاد روی می آورند.

کد مطلب 1180006

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