بیمه معتادان تنها برای کسانی است که ترک کرده اند

طاها طاهری با حضور با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به بیمه معتادان گفت: فرآیند مقدمات اجرای طرح بیمه معتادان در حال طی شدن است و پیش بینی هایی نیز برای آن در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم بررسیهای کارشناسی وزارت رفاه و کمیته مربوطه بر روی طرح بیمه معتادان به زودی نهایی شود.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این طرح برای بیمه درمانی و حمایتهای اجتماعی از معتادان پاک شده است زیرا در غیر این صورت همه افراد به بهانه بیمه شدن به اعتیاد روی می آورند.