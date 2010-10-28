مجازات اعدام برای تولیدمخدرصنعتی/معتادان شیشه منتظراعلام پروتکل بمانند

سردار حمیدرضا حسین آبادی با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه پلیس تلاش خود را برای دستگیری قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر انجام می دهد، افزود: از دستگاه قضائی درخواست داریم زحمات پلیس را با محاکمه به موقع عاملان خرید و فروش مواد مخدر بر اساس قوانین جبران کند.

وی افزود: اگر دستگاه قضائی با سرعت عمل بیشتر و قاطعیت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد کند دیگر هیچ قاچاقچی جرات وارد کردن مواد مخدر از مرزهای ایران را ندارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر بستر تمامی جرائم و آسیب های اجتماعی است اظهار داشت: بخش زیادی از پرونده های طلاق، سرقت و قتل با مواد مخدر ارتباط دارد و آمار 40 درصدی زندانیان مرتبط با مواد مخدر حاکی از این آسیب اجتماعی است.

سردار حسین آبادی در پاسخ به اینکه چرا معتادان به شیشه در کمپ های ترک اعتیاد سنتی و بدون تخصص سرگردانند، گفت: تا زمانی که پروتکل درمانی ترک اعتیاد شیشه و مخدرهای صنعتی ابلاغ نشود نمی توانیم بگوئیم که کدام مرکز، سازمان یا NGO می تواند متولی درمان معتادان شیشه باشد.

وی افزود : معتادان به مواد مخدر صنعتی فعلا می توانند با ارتباط با روانشناسان و متخصصان مغز و اعصاب درمان کوتاه مدت داشته باشند ولی درمان قطعی برای این معتادان وجود ندارد و باید تا تدوین پروتکل درمانی صبر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به اینکه چرا هر روز تعداد آشپزخانه های تهیه مواد مخدر صنعتی افزایش می یابد گفت: در برخورد قاطعانه با تولید کنندگان مواد مخدر صنعتی با چالش قانونی مواجه بودیم که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هم اکنون این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و منتظر ابلاغ مجمع به دولت هستیم.

وی افزود: در قانون جدید بازدارندگی بسیار زیادی در مبارزه با مواد مخدر صنعتی لحاظ و مجازاتهایی تا حد مرگ برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی در این قانون پیش بینی شده است.

سردار حسین آبادی گفت: چند باند بزرگ تولید مواد مخدرصنعتی تحت تعقیب پلیس قراردارند که منتظر ابلاغ قانون جدید هستیم تا برخورد جدی نسبت به این مجرمان انجام شود.