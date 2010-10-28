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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

آیت الله نوری همدانی:

معلمان باید با دقت امر تعلیم و پرورش را انجام دهند

معلمان باید با دقت امر تعلیم و پرورش را انجام دهند

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم معلمی را شغلی بسیار ظریف و مهم دانست و گفت: معلمان باید با دقت امر تعلیم و پرورش را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار  مهر در قم،‌ آیت الله حسین نوری همدانی شامگاه چهارشنبه در دیدار رؤسای مراکز تابعه آموزش عالی پیامبر اعظم‌(ص)، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم و آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قم با وی بیان کرد: کودکان و نوجوان همچون معدن و ثروتی در اختیار معلمان هسنتد که باید تمام تلاشها را برای تربیت صحیح این ثروت‌های با ارزش انجام داد.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: شغل معلمی شغل شریف و پر فضیلتی است و فعالیت فرهنگی مشکل‌ترین کارها است‌.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به مسئولیت انسان در اسلام افزود: انسان در اسلام دارای سه مسئولیت فردی، اجتماعی و شغلی است.

وی در خصوص مسئولیت فردی اظهار داشت: مسئولیت فردی همان خود سازی است که انسان نخست باید خود را ساخته باشد تا بتواند جامعه را بسازد.

این مرجع تقلید بیان کرد: جامعه بر گردن ما حق دارد زیرا امنیت و امکانات رفاهی را برای ما فراهم کرده است و نباید نسبت به جامعه بی‌تفاوت بود و همه ما در برابر جامعه و امت مسئولیت بزرگ داریم و باید به آن عمل کنیم.

وی افزود: شغل‌ها نیز امانت‌هایی است که از جامعه به ما سپرده شده و نباید از دید امرار معاش به آن نگاه کرد و به آن باید از دید امانتی که سپرده شده نگاه کرد و آن را به نحو احسن انجام داد.

وی ادامه داد: زندگی انسان ابعاد متفاوت چون فرهنگی، سیاسی و نظامی دارد و مهم‌ترین و مشکل‌ترین بعد آن فرهنگی است.

آیت الله نوری همدانی گفت: مهم‌ترین بعد فرهنگی انسان سازی است که یکی از وظایف مهم انبیاء نیز بشمار می‌رفت و شغل معلمی کار سختی است.

علم باید توأم با ایمان به خدا و اخلاق باشد

وی اظهار داشت:  کار معلمان در راه تعلیم و تربیت بسیار مهم، دقیق و ظریف است و علم باید همراه با ایمان به خدا و اخلاق باشد و بدون آن با اشتباه همراه است.

وی همچنین با اشاره به برکات انقلاب اسلامی در طول 30 سال افزود: انقلاب برکات فراوانی داشته و در طول این سی سال شاهد تحولات بسیاری بوده‌ایم.

نوری همدانی در خصوص ارکان انقلاب گفت: این انقلاب دارای سه رکن اسلام، مردم و ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: در طول تاریخ نشان داده است هر موقع مردم با رهبری بوده‌اند آن جامع موفق بوده و مردم ایران نیز همیشه پشتوانه این انقلاب بوده‌اند و نقش مهمی در پیروزی این انقلاب داشته‌اند.

کد مطلب 1180011

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