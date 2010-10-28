اولین نمایشگاه خانه ریاضیات بندرعباس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اولین نمایشگاه خانه ریاضیات بندرعباس شب چهارشنبه و یک روز پس از آغاز به کار رسمی خانه ریاضیات بندرعباس در دبیرستان دارالفنون بندرعباس گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثار جالبی که توسط دانش آموزان مقاطع مختلف ساخته شده به نمایش گذاشته شده است و همچنین برنامه های مختلفی برای علاقه مند کردن دانش آموزان به درس ریاضی در این نمایشگاه برگزار می شود.

آموزش علم اوریگامی، معرفی روابط میان نجوم و ریاضیات، گرفتن تست هوش از دانش آموزان، آشنا کردن دانش آموزان با بازی دومینو و انجام بازیهای مختلف با اعداد از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

در واقع این نمایشگاه یک نوع شهربازی ریاضی برای آشنا کردن و علاقه مند کردن خانواده ها و دانش آموزان با کاربردهای مختلف علم ریاضیات است.

به گفته مدیر خانه ریاضیات بندرعباس علیرغم تمامی تلاشهای انجام شده برای شرکت و کمک کردن نهادهای مختلف به این نمایشگاه اما تنها اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس به خانه ریاضیات در برگزاری این نمایشگاه کمک کرد.

این نمایشگاه به مدت سه روز و از ساعت 17 الی 20 پذیرای علاقه مندان به علم ریاضیات است.