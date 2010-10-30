عرضه نانوداروها تا پایان سال/ توانایی کشور در تشخیص سلولهای سرطانی

دکتر سیدمهدی رضایت در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت ستاد توسعه نانو را پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای صعب العلاج به ویژه سرطان نام برد و افزود: این رویکرد جهانی در حوزه نانو پزشکی است از این رو چند پروژه در این حوزه در دستور کار قرار دارد که ستاد توسعه فناوری نانو از طریق کریدور "خدمات تا بازار" از این پروژه ها حمایت می کند.

وی تولید نانو دارو برای درمان بیماریهای صعب العلاج را از جمله این پروژه ها دانست و افزود: تولید نانو دارو برای درمان سرطان یکی از اهداف این ستاد است که در این راستا پروژه هایی در زمینه نانو داروها در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران اجرایی شده و مراحل نهایی خود را طی می کند.

مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ابراز امیدواری کرد که این نانو داروها تا پایان سال جاری به عنوان خروجی حوزه نانو پزشکی ارائه شود.

رضایت کیت های تشخیص زودرس سرطان سینه را از دیگر دستاوردهای این ستاد در حوزه تشخیص و درمان بیماریهای صعب العلاج ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر این محققان کشور موفق به تولید انواع ژلهای ضد عفونی، انواع گازهای بسته بندی، مواد مورد نیاز در دارو سازی، دستگاه های تولید کننده نانو ذرات مورد نیاز صنایع بهداشتی و دارویی شدند که از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

وی با اشاره به تعداد شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو، افزود: در حال حاضر 140 شرکت در این حوزه وارد شدند که از این تعداد 30 شرکت فعال در حوزه پزشکی محصولاتی را ارائه کردند.

توانایی کشور در اندازه گیری بیومارکرها برای درمان سرطان

رضایت، نسخه جدید دستگاه STM و دستگاه تولید فایبرهای نانویی را از جمله دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در حوزه نانو پزشکی نام برد و ادامه داد: علاوه بر این دستگاه جدیدی در حوزه پزشکی با عنوان "الکترو اسپری" عرضه شده است که قادر است جرم پروتئین ها و مولکولها که با دستگاه های معمول قابل اندازه گیری نیستند، را اندازه گیری کند.

مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو به جزئیات این دستگاه اشاره کرد و ادامه داد: پروتئین هایی در بدن به نام "بیو مارکر" موجود است که با شناسایی و اندازه گیری آنها می توان برخی بیماریها مانند سرطان را تشخیص داد. این پروتئین ها دارای جرم بالایی هستند که با دستگاه های آزمایشگاهی رایج قادر به اندازه گیری آنها نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه فناوری نانو بر روی چیدمان اتمی مولکولها تمرکز می شود، یاداور شد: از این رو تولید دستگاه الکترو اسپری در کشور ما را قادر به اندازه گیری این مولکولها و پروتئین ها و در نتیجه تشخیص و درمان به موقع انواع سرطانها می کند.