به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی در مراسم افتتاحیه اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور که شامگاه چهارشنبه در اردوگاه یاوران مهدی‌(عج) مسجد مقدس جمکران برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همایش سفیران آسمانی دوره‌های فرهنگی آموزشی است که در قالب هفت دوره برای ائمه جماعات مساجدی که در مساجد آنها کانون‌های فرهنگی هنری وجود دارد برگزار می‌شود.



وی عنوان کرد: در این دوره‌های آموزشی 10 رشته انتخاب و مباحث هر رشته در هفت مورد ارائه می‌شود و در مجموع این مباحث در 70 موضوع خاص به ائمه جماعات مساجد آموزش داده می‌شود و بعد از پایان دوره ها نیز به محتوای تمامی دوره به صورت بسته آموزشی به همه ائمه جماعات در شهرستانها اهدا و بعد از این نیز کار به صورت غیر حضوری دنبال می‌شود.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با اشاره به اهداف برگزاری این دوره‌ها اشاره کرد و گفت: این آموزش‌ها به منظور جذب جوانان و نوجوانان است تا ائمه جماعات بتوانند در این خصوص موفق‌تر عمل کنند و به مطالبی که جوانان نیاز دارند آگاه باشند تا بتوانند در این مسیر موفق باشند.



روحانی با اشاره به برنامه‌های طراحی شده در این دوره‌ها اظهار داشت: در این دوره‌ها کلاس‌ها، کارگاه‌ها و کمیسیون‌های فرهنگی و آموزشی برگزار می‌شود.



وی اضافه کرد: ائمه جماعات مساجد در این دوره‌ها از تجربیات یکدیگر در زمینه‌های مختلف استفاده می‌کنند و در کارگاه‌ها مباحث به صورت دوطرفه دنبال و در کلاس‌ها نیز مطالب آموزشی توسط اساتید برجسته حوزه علمیه قم ارائه می‌شود.



وی در پایان گفت: در مجموع سه هزار نفر از ائمه در این دوره‌ها شرکت می‌کنند و در هر دوره میانگین 400 نفر حضور می‌یابند.