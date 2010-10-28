طرح خانه های گردشگری در پنج روستای طارم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 25 خانوار روستایی شهرستان طارم می توانند در صورت وجود فضای خالی در حیاط منزل خود با احداث واحد دوم و با حمایت دولت این طرح را اجرا کنند.



وی ادامه داد: این افراد می توانند با دریافت 20 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز خانه گردشگر این طرح را در منازل خود اجرا کنند.

رفیعی، زمان آغاز اجرای این طرح را هفته آینده عنوان و بیان کرد: با اجرای این طرح امکان حضور گردشگران در شهرستان طارم ایجاد شده و ظرفیتهای گردشگری این شهرستان معرفی و در معرض دید گردشگران قرار می گیرد.

طبیعت زیبا و متفاوت، وجود آبشارها، چشمه‌ها، ییلاقات، یخچالهای طبیعی و غار شگفت‌انگیز از جمله جاذبه‌های طبیعی، کوهپایه‌های سرسبز، سر به‌فلک کشیده و باطراوت شهرستان طارم از توابع استان زنجان است که هر روز گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است.



شهرستان طارم از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از جنوب به شهرستان ابهر و استان قزوین، از خاور به شهرستان رودبار)استان گیلان و دریاچه سد سفیدرود و از باختر به شهرستان زنجان محدود می شود.

این شهرستان از نظر جغرافیایی در 48 درجه و 30 دقیقه تا 49 درجه و 15 دقیقه درازای خاوری و 36 درجه و 41 دقیقه تا 37 درجه و 12 دقیقه پهنای شمالی قرار گرفته است. مرکز شهرستان نیز از نظر جغرافیایی در 48 درجه و 58 دقیقه در ازای خاوری و 36 درجه و 55 دقیقه پهنای شمالی و ارتفاع 650 متری از سطح دریا واقع شده است.

شهرستان طارم در شمال خاوری استان زنجان واقع شده و مرکز آن آب بر نام دارد و این نام به این دلیل که شهر در بریدگی رودخانه قزل اوزن واقع شده است به این منطقه اطلاق شده است.

شهرستان طارم به علت طبیعت زیبا و شباهت آب و هوایی به مناطق شمالی کشور از زیباترین و منحصر به فردترین مناظر و چشم اندازهای طبیعی برخوردار است.

آتشکده‌ها، غار خرمنه‌سر، یخچال طبیعی و دائمی ولی ‌در، درختان کهنسال، آب و هوای مطبوع و دلنشین، مناظر و آبگیرهای طبیعی بکر و دست نخورده‌ای مانند سد طبیعی "کردکندی" از جمله ثروت‌های خدادادی منطقه است که توجه علاقمندان به آثار طبیعی را به‌خود جلب می‌کند.

سد طبیعی "کرد کندی"

سد طبیعی "کرد کندی" که در پی زلزله هولناک ‪ ۳۱‬خردادماه سال ‪ ۱۳۶۹‬شمال و شمال غرب کشور و در اثر رانش زمین در سه کیلومتری شهر آب‌بر مرکز شهرستان طارم به وجود آمده، یک معجزه‌ الهی است.

به‌ گفته کارشناسان مسائل گردشگری، این آبگیر طبیعی و زیبا به‌لحاظ موقعیت استثنایی و سکوت حاکم بر محدوده‌ی آن، به‌محلی نادر و شگفت‌انگیز برای تفریح و گشت و گذار گردشگران تبدیل شده است.

این کارشناسان آثار طبیعی و دیدنی شهرستان طارم را گمنام، فراموش شده و در عین حال محلی آرامش بخش و شگفت‌انگیز برای گردشگران می‌دانند و معتقدند که‌بازدید از این آثار و پدیده‌های بسیار زیبای طبیعی می‌تواند تاثیر بسزایی در شادابی، آرامش روحیه، تمرکز اعصاب و آسایش فکری گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.

این شهرستان به ‌لحاظ وسعت منابع طبیعی، صعب‌العبور و کوهستانی‌بودن راه‌های ارتباطی، یکی‌از شاخصه‌های طبیعی در سطح استان زنجان شناخته شده است.

پیشینه تاریخی و قدمت طولانی منطقه نیز به کمک طبیعت زیبای آن آمده و شهرستان طارم را از نظر ظرفیت های بالقوه جهانگردی غنی کرده است. این منطقه از جاذبه های طبیعی و مکان های تاریخی با ارزشی برخوردار است که در صورت توجه‌بیش تر و فراهم کردن امکانات رفاهی و گردشگری برای بازدیدکنندگان و معرفی صحیح این منطقه زیبای استان، قابلیت رشد و توسعه بسیار زیادی را در زمینه اکوتوریسم (طبیعت گردی) و توریسم فرهنگی خواهد داشت.

چشمه های آب معدنی طارم

چشمه های آب معدنی، رودخانه های متعدد دائمی و فصلی، جنگل ها و آبشارهای زیبای داخل جنگل ها، روستاهای ییلاقی و زیبایی که در دره های ارتفاعات طارم واقع شده اند، غار خرمنه سر که از غارهای معروف استان است، قلعه های تاریخی و باستانی که قدمت آنها به دوران پیش از اسلام می رسد و گواهی بر قدمت سکونت در این ناحیه هستند و امامزاده هایی که تقدس خاصی در میان مردم دارند، برخی از مکان های با ارزش گردشگری و شناخته شده در شهرستان طارم را تشکیل می دهند.

به نظر می رسد که در صورت برنامه ریزی صحیح و لحاظ کردن پتانسیل بالای منطقه در برنامه ریزی های صنعت توریسم استان، شهرستان طارم در زمینه جلب توریست و رونق این صنعت به خصوص در زمینه اکوتوریسم (طبیعت گردی)، گوی سبقت را از سایر مناطق استان برباید و به جایگاه واقعی خود دست یابد.

قسمتی از دریاچه سد سفید رود که در شهرستان طارم واقع شده، ساحل رودخانه هایی که همگی ریزابه قزل اوزن هستند، دامنه ارتفاعات، جنگل ها، چشمه آب معدنی الله بلاغی، غار خرمنه سر، روستای تشویر، روستای شاه نشین و دیگر روستاهای ییلاقی با آب و هوای مناسب، چشم انداز باغ ها و کشتزارهای برنج و... از جاذبه های طبیعی شهرستان طارم هستند که به همراه سکوت و آرامش دلپذیر منطقه، مقدمات استراحت کم نظیر و دلچسبی را برای بازدیدکنندگان از این خطه زیبای استان زنجان فراهم می کنند.

بناهای تاریخی و مکان های دیدنی

شهرستان طارم علاوه بر جاذبه های طبیعی به نسبت وسعت و موقعیت خود در استان از بناهای تاریخی و مکان های دیدنی خوبی برخورداراست.

قلعه شمیران، قلعه سانسیز، بنای امام زاده حیدر، بنای امام زادگان عوف و هاشم (ع)، چهار تاقی های طارم، آتشکده تشویر، آتشکده الزین و آتشکده پیرچم از جمله بناهای ارزشمند و دیدنی شهرستان طارم هستند که در کنار طبیعت زیبا و منحصر به فرد منطقه ارزش های توریستی و تفرجگاهی این ناحیه را یادآوری می کنند.

درباره صنایع ماشینی و معادن شهرستان طارم اطلاعات مستندی در دست نیست ولی رونق دام‌داری در منطقه طارم باعث وفور مواد اولیه مورد نیاز در صنایع دستی شده و به این صنعت رونق خاصی داده است. قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی و نمدبافی از جمله مهم ترین صنایع این منطقه هستند که ارزش صادراتی بالایی دارند. بافت انواع البسه و انواع جوراب ها و شال های پشمی از دیگر صنایع دستی منطقه هستند که بیش تر توسط زنان و دختران بافته می شوند.

در روستاهای ارشت و زهترآباد این شهرستان معادن نمک نیز وجود دارد که به روش سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند. و به استناد مدارک به دست آمده از غار خرمنه سر این منطقه، در دو دوره پیش از تاریخ و قرن چهارم هجری یکی از زیستگاه های انسانی بوده است.

عبور رودخانه عظیم قزل ‌اوزن و ریزابه های متعدد آن از منطقه طارم، باعث آبادانی و رشد کشاورزی و دامداری در این منطقه شده است. وجود کهنسال ترین درختان استان زنجان در این شهرستان به همراه آثار طبیعی و جاذبه های تاریخی قابل توجه، استعداد جهانگردی درخور توجهی به این شهرستان داده است.