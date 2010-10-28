معماری و فضای گرم اصفهان بسیار قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، طالب رفاعی شامگاه چهارشنبه در ضیافتی که به دعوت استانداری اصفهان از اعضای unwto برگزار شد افزود: آنچه که در فضای میدان نقش جهان اصفهان مشاهده شد که یک خانواده گرد هم بودند بسیار لذت بخش بود و این کانون گرم یک راه بیشتر ندارد و آن عشق به این کانون است و دین موضوع دقیقا آن چیزی است که شما ایرانیان به آن علاقه دارید.

‌طالب رفاعی زمانی که هنر و معماری 400 سال پیش در اصفهان را دنبال می‌کنیم مشاهده می شود که آنان استعدادهای بالقوه را به حالت به بالفعل درمی آورند و ‌با وجودی که کمتر از 10 ساعت است که به این شهر سفر کرده‌ام اما با یک عملکرد بسیار قوی مواجه شدم.

وی با اشاره به اینکه سفر به اصفهان را یک تجربه فراموش نشدنی می دانم اظهار داشت: مجموع آب،‌ خاک،‌ باد و در خدمت رسانی به ما فراهم بود و آن چیزی که انتظار داشتیم در اصفهان به چشم آمد.

طالب رفاعی ادامه داد: ‌تصاویری که در ذهنیت خود از اصفهان داشتم با همان رنگ آبی در بناها مشاهده شد.

دبیرکل سازمان گردشگری جهانی UNWTO اظهار داشت: زمانی که فرد معماری هنرمندان 400 سال پیش را دنبال می‌کند دیده که هنرمندان این را از بلقوه به بالفعل درآورده‌اند.

وی بیان داشت: بناهای تاریخی اصفهان مبین بالا بودن سطح علوم مهندسی در آن دوره است و مطمئن هستم که بسیاری از مهندسین اروپایی زمانی که از این بناهای تاریخی که متعلق به 400 سال پیش است بازدید می کنند انگشت تعجب بر دهان خواهند گرفت.

طالب رفاعی اظهار داشت: مطمئن هستم که نقاشی‌هایی که در اصفهان وجود دارد مشابه آن در ونیز ایتالیا نیز به چشم می‌خورد.