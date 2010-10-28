داربستهای داخل گنبد سلطانیه باید تا پایان سال برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، افزود: از 60 سال قبل، این داربستها در گنبد برای انجام عملیات مرمتی برپا شده اند و در طول این سال ها همواره این داربست ها وجود داشته است. با توجه به اینکه عملیات مرمت تمام شدنی نیست و همواره نیاز به مرت جهت حفظ گنبد داریم، بنابراین نمی توان همیشه این داربست ها را در گنبد نگه داشت و باید برای جمع آوری آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون در حرم امام رضا (ع) نیز با آن حجم زائر و با توجه به اینکه همواره نیاز به مرمت و ترمیم برخی نقاط در حرم وجود دارد، از دستگاه های پیشرفته برای این کار استفاده می کنند و هیچ گاه داربست به مدت طولانی برپا نمی کنند، حال همین امر را می شود در سلطانیه نیز انجام داد و داربست ها را جمع آوری کرد.

رئوفی نژاد افزود: برداشتن این داربست ها از داخل گنبد به یک آرزوی جهانی تبدیل شده و با این اقدام تمامی مردم فرهنگ دوست جهان مسرور و خرسند خواهند شد.

استاندار زنجان ادامه روند مرمت این گنبد را ملزم به استفاده از امکانات و تجهیزات روز دانست و تصریح کرد: پس از جمع آوری این داربست ها می توان از بالابر های اتوماتیک، کم حجم و قابل جابه جایی امروزی استفاده کرد و منظر زیبایی به فضای داخل گنبد بخشید.

رئوفی نژاد خطاب به مسئولان بازسازی گنبد سلطانیه گفت: اگر خودتان نمی توانید داربست های داخلی را بردارید من خودم وارد عمل می شود و کار بازسازی داخل گنبد سلطانیه را با تیم کاری که سر پروژه می آورم انجام می دهم و داربست ها برمی دارم.

استاندار زنجان خطاب به مسئولان اداره کل میراث فرهنگی و پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه گفت: تا عید نوروز امسال فرصت دارید نسبت به جمع آوری داربست های داخل گنبد سلطانیه اقدام کنید تا مردم به راحتی بتوانند از داخل گنبد بازدید کنند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه 60 سال است این داربست ها در گنبد وجود دارند، ابراز کرد: اگر تاکید مدیریت استان بر جمع آوری داربست های خود گنبد سلطانیه نیز نبود، این داربست ها به این زودی ها جمع نمی شدند، در حالی که یک فرصت برای این کار تعیین کردیم و مسئولین نیز در این فرصت، داربست ها را جمع کردند.

استاندار زنجان تصریح کرد: تا عید امسال به مسئولان فرصت می دهیم که با رعایت مسائل فنی و ایمنی و با در نظر گرفتن مسائل مهم عملیات مرمت، داربست ها را جمع آوری کنند و ادامه تعمیرات با یک سری داربست های متحرک و شیک انجام شود. در این زمینه استانداری اعتبار لازم را نیز در نظر خواهد گرفت و در صورت نیاز از کشورهای دیگر برای خریداری بالابرهای مورد نیاز و یا وسائل دیگر اقدام خواهد شد.

رئوفی نژاد همچنین برگزاری جشنواره ملی زیتون را در مدت زمان کوتاه باقیمانده به زمان برگزاری آن را غیر کارشناسی و نامطلوب دانست و با رد برگزاری آن در این سالجاری افزود: باید برنامه ریزی جامع و کامل و کارشناسی با دعوت از اساتید و صاحبنظران به صورت سمینار تخصصی برگزار شد.