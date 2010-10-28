پادگان‌ محیطی برای گرایش جوانان به آسیب های اجتماعی نیست

سردار حمید صدرالسادات با حضور در غرفه مهر با اشاره به وضعیت برخی از آسیب های اجتماعی در پادگانها افزود: برخی تصور می‌کند که جوانان با ورود به محیط پادگانها به برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله مصرف سیگار و اعتیاد روی می‌آورند در حالی که این موضوع در مورد تمامی سربازان صحت ندارد.

وی ادامه داد:‌ اینکه تعدادی از جوانان در محیط پادگانها به برخی از آسیب‌های اجتماعی گرایش پیدا کنند امری واقع است زیرا جوانان از جامعه‌ای که در آن آسیب های اجتماعی مختلفی وجود دارد وارد پادگانها می‌شوند اما نمی‌توان این امر را به تمامی سربازان نسبت داد.

رئیس سازمان نظام وظیفه عنوان کرد: تا زمانی که آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت که محیط پادگانها، دانشگاه‌ها و سایر مکانها عاری از هرگونه آسیب باشد.