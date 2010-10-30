سفر مدیرعامل خانه سینما به کره جنوبی/تجمیع تهیه کنندگان زیر یک سقف

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در این روزها فضایی آرامی دارد و کمتر با خبرهایی حاشیه ایی روبرو هستیم. کلید خوردن فیلم سامان مقدم و فریدون جیرانی، اکران مجدد فیلم هایی چون "سرب"، "روسری آبی" و...، سفر مدیرعامل خانه سینما به کره و... از جمله اخبار هفته اول آبان است.
- فیلم "باگت" به کارگردانی سامان مقدم به زودی کلید می خورد. در این فیلم مهناز افشار، مصطفی زمانی، علی قربانزاده، همایون ارشادی و... بازی می کنند. فیلم جدید مقدم یک کمدی رمانتیک است. "صد سال به این سالها" کار قبلی این کارگردان جوان سینما که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد، هنوز برای نمایش عمومی مشکلاتی دارد و شرایط اکران برای آن به وجود نیامده است.
- پردیس سینمای ملت فیلمهای "سرب"، "دوئل"، "دیدهبان"، "مهاجر"، "روسری آبی"، "اجارهنشینها"، "باشو غریبه کوچک" و "ناخدا خورشید" را در فهرست اکران مجدد قرار داده اما ارشاد میگوید؛ محدودیت اکران داریم. بعد از اکران مجدد فیلم "هامون" داریوش مهرجویی و "مادر"علی حاتمی و استقبال مخاطبان از این فیلمها، مسئولان به دنبال اکران سایر فیلمهای خاطرهانگیز سینما هستند.
امیرحسین علمالهدی(مدیر پردیس سینمایی ملت) درگفتگویی عنوان کرد، در حال رایزنی هستم تا فیلم های دیگری که خاطره ساز بودهاند را نیز دوباره اکران کنیم. از طرف دیگر علیرضا سجادپور در این ارتباط بیان کرده، اکران فیلمهای قدیمی در ماه مبارک رمضان به دلیل خاطرهانگیر بودن آنها بوده است. اما در شرایط کنونی بهدلیل فضای محدود اکران؛ تمایل چندانی نداریم که فیلمهای قدیمی را مجدد اکران کنیم مگر اینکه مواردی به صورت استثناء درخواست شود که در این صورت آن را بررسی میکنیم.
- محمد مهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما ـ بنا بهدعوت رئیس بنیاد ملی فرهنگ کره جنوبی به این کشور سفر کرد.
این سفر که از سهشنبه گذشته 27 مهر ماه ـ آغاز شد، سه شنبه چهارم آبان ماه به پایان رسید. فرهاد توحیدی نایب رییس هیات مدیره خانه سینما با تایید این خبر گفت: این سفر بنا به دعوت سال گذشته رییس بنیاد ملی فرهنگ کره جنوبی از آقای عسگرپور، امسال انجام شده است.
این سفر برای بازدید از مراکز فیلمسازی، هنری کره جنوبی و مذاکره و آشنایی با کمپانیهای فیلمسازی، امکان پخش و صدور فیلمهای ایرانی به کره جنوبی انجام شد. همچنین تمام هزینههای این سفر را بنیاد دعوتکننده برعهده داشته است. در این سفر،عسگرپور ملاقاتهای با نایب رییس بنیاد ملی فرهنگ کره جنوبی و رییس کمیسیون سئول داشتهاند و بختیاری سفیر ایران در کره نیز در این جلسات ایشان را همراهی کردند.غلامرضا موسوی به عنوان تهیهکننده سینما، عسگرپور را در این سفر همراهی میکند.
-رضا عطاران "هیچکس فرشته نیست" را به عنوان اولین کار بلند سینمایش میسازد. طرح اولیه این فیلمنامه متعلق به حمید نعمتا... است و احمد رفیعزاده نگارش آن را انجام داده است. "هیچکس فرشته نیست" یک فیلم اجتماعی است و عطاران قصد دارد با پایان یافتن بازیاش در فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" پیشتولید فیلمش را آغاز کند. تهیهکننده فیلم محمدرضا تختکشیان است و ظاهراً طی یکی، دو روز آینده درخواست پروانه ساخت این فیلم به اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد ارسال خواهد شد.
- خبر سو قصد به یکی از بازیگران زن چهره سینمای ایران خبری بود که هفته گذشته توسط پیامک در میان اهالی سینما و مطبوعات منتشر شد. این بازیگر هم اکنون در یک فیلم سینمایی در کنار بازی به عنوان طراح لباس نیز حضور دارد. به همین دلیل تنها گزینه برای کسب اطلاعات بیشتر از این اتفاق تهیه کننده پروژه فوق بود. اما وی پس از گفتگو با برخی از خبرنگاران در ارتباط با این خبر، عنوان کرده که امروز وی در این صنه بازی داشته و هم اکنون نیز در کنار گروه است و شدیدا این پیامک را تکذیب کرد. جالب است به تازگی در کنار خبر دروغین درگذشت برخی از بازیگران، چنین اخباری نیز به آنها اضافه شده است!
- معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیهکنندگان را زیر یک سقف جمع میکند. در حالی که چهار تشکل تهیهکنندگی در حال حاضر فعالیت دارند به زودی شاهد تشکیل اتحادیه تازهای برای این صنف خواهیم شد. این بار دولت قصد دارد با تشکیل اتحادیهای تازه، تهیهکنندگان را زیر یک سقف جمع کند و اختلافات آنها را خاتمه بخشد.
مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی از تشکیل یک اتحادیه واحد در حوزه تهیهکنندگی خبر داد. او بدون آنکه به این پرسش پاسخ دهد که چرا آنها متولی و پیشقدم برای تشکیل اتحادیه برای تهیهکنندگان سینمایی شده است، به یک خبرگزاری عنوان کرده، تشکیل یک اتحادیه واحد در حوزه تهیهکنندگی به مرحله خوبی رسیده است.
وی همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: تشکیل و تعیین یک اتحادیه واحد برای تهیهکنندگان سینما به مراحل خوبی رسیده است. وی ادامه داد: در آینده نزدیک و به زودی اخبار خوبی درباره جزئیات تاسیس و تشکیل این اتحادیه واحد درباره تهیهکنندگان سینما اعلام میشود.
- سیروس مقدم فیلم سینمایی"شیشه" را می سازد. نگارش فیلمنامه این فیلم توسط محسن تنابنده به مراحل پایانی رسیده است. این فیلم نیاز به مقدماتی دارد ولی با برنامه ریزیهای انجام شده فیلمبرداری امسال انجام می شود. ساداتیان تهیه کننده این پروژه به زودی برای گرفتن پروانه ساخت هم اقدام می کند. "شیشه" یک قصه اجتماعی درباره مواد مخدر دارد. چندی پیش مجموعه تلویزیونی "زیر هشت" از این کارگردان پخش شد که با استقبال خوبی نیز روبرو شد.
-سینما شکوفه پنجم آبان ماه با حضور جمعی از هنرمندان و معاونت سینمایی افتتاح شد. این سینما پیشتر یک سالنی بوده، اما هم اکنون با سه سالن که در همکف قرار دارند به بهرهبرداری رسیده است. سیستم صوتی به صورت دالبی و صندلیها پلکانی است. سینما شکوفه در مجموع با 900 صندلی به زودی میزبان تماشاگران خواهد بود. این سینما به لحاظ پرده و کیفیت تصویری در شرایط استانداردی قرار دارد و در میدان شهدا واقع است. تابلوی سر در آن دیجیتالی شده و بوفه، کافی شاپ، فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و... برای داخل آن نظر گرفته شده است.در بازگشایی این سینما که با سخنرانی جواد شمقدری همراه بود سینماگرانی چون مسعود کیمیایی، سعید رجبیفروتن، مجید مسچی، بابک خانیان، هارون یشایائی، سیروس الوند، سیدغلامرضا موسوی، علیرضا رئیسیان، مهدی کرمپور، امیرحسین علمالهدی، فرشته طائرپور، بیژن امکانیان، حبیب اسماعیلی، خسرو امیرصادقی، مجید جوزانی، تینا پاکروان، منیژه حکمت، رسول صدرعاملی، علی سرتیپی، امیرحسین شریفی، مجید جعفری، حسین صابری، داریوش بابائیان و عزیزالله حمیدنژاد شرکت داشتند.
- پس ازثبت طرح 119 صفحهای "زندگانی کوروش" توسط محمد درمنش و انسیه تاجیک، نگارش فیلمنامه آن همزمان در قالب دو ورسیون سینمائی و همچنین سریال تلویزیونی توسط یک تیم نگارش به سرپرستی انسیه تاجیک آغاز شد. آنها قصد دارند تمام پروسه زندگی این شخصیت تاریخ کهن ایران زمین را از آغاز تولد، سیر تکامل و شکلگیری شخصیت وی، نقاط عطف و اوج و فرودهای مختلف زندگانیاش منجمله ازدواج ویژه وی، چگونگی به حکومت رسیدن و گسترش امپراطوری و بالاخص مبارزات و جنگهای دوره کوروش و نهایتا چگونگی وداع با حیات دنیوی این سردار پارسی را مورد کندوکاو قرار دهند و فیلمنامهای در خور را تدارک ببینند.
