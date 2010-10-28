فرودگاه ارومیه فعالیت خود را از سر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح پنجشنبه در مراسم اتمام عملیات بهسازی باند پروازی فرودگاه ارومیه، افزود: این طرح طی 22 روز کاری با همکاری پیمانکار، کارفرما، مدیریت استان و مسئولان فرودگاه های کشور، شش روز جلوتر از وعده ها آغاز بکار کرد.

وی با بیان اینکه برای بهسازی باند سه هزار و 250 متری، بیش از 15 میلیارد ریال هزینه شده، در خصوص طرح توسعه باند و تجهیزات فرودگاهی نیز بیان داشت: برنامه توسعه باند فرودگاه و احداث مسیر دوم پروازی در فرودگاه ارومیه نیز برنامه ریزی شده که با اتمام مطالعات و آزادسازی محوطه مورد نیاز عملیات اجرایی طرح آغاز می شود.

اعزام حجاج بیت الله الحرام از فرودگاه ارومیه

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشار به اینکه اعزام حجاج بیت الله الحرام استان از روز 12 آبان ماه امسال آغاز می شود، اظهار داشت: با اتمام عملیات بهسازی زائران خانه خدا از ارومیه به مکه و مدینه منوره مشرف می شوند.

به گفته ی محمودی انجام عملیات بهسازی باند فرودگاه ارومیه در جهت تامین امنیت پروازها تنجام شده که با نظارت و پیگیری های مستمر این پروژه با کیفیت بالا و سرعت معقول اجرا شد.

بهسازی فرودگاه ارومیه از 13 مهرماه سالجاری با اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریال آغاز شده و مقرر بود تا روز 12 آبان ماه سالجاری آغاز اعزام زائران خانه خدا آماده بهره برداری شود.

روزانه به طور متوسط چهار تا شش پرواز داخلی و بین المللی از فرودگاه ارومیه انجام می شود.

عملیات ساخت فرودگاه بین المللی شهرستان ارومیه از سال 1342 آغاز شد و عملیات پروازی آن نیز از سال 45 به مرحله اجرا درآمد.