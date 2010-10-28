امسال 24 نفر در حوادث رانندگی شهری خراسان شمالی کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، سرهنگ مهدی اسماعیلی صبح پنجشنبه به خبرنگاران با بیان اینکه این تعداد در مدت مشابه پارسال 30 مورد تصادف منجر به فوت بوده افزود: با تلاش ماموران راهنمایی ورانندگی در سطح شهرستانهای استان در شش ماهه نخست 69 درصد تصادفات درون شهری کاهش داشته است.

وی با بیان کاهش تصادفات در طی این مدت تصریح کرد: 21 درصد در تصادفات منجر به فوت، 28 درصد درتصادفات جرحی و 39 درصد در تصادفات خسارتی کاهش داشته ایم.



وی با اشاره به مناطق پرخطر شهری که منجر به کشیدن کروکیدر شهر بجنورد داشته گفت: 71 فقره در کمربندی بجنورد، 60 فقره در 32 متری و 39 مورد در بلوار ولایت رخ داده است.



وی بیشترین فوتیهای تصادفات شهری را در چهار نقطه شهری کمر بندی، سی ودو متری شهدا، بلوار ولایت و نیروگاه عنوان کرد که بیشتر به دلیل عدم روشنایی کافی بوده است.



سرهنگ اسماعیلی با بیان اینکه در چهارراه خوشی بجنورد ایجاد تقاطع روگذر الزامی است اذعان کرد: 27 درصد تصادفات به علت عدم رعایت حق تقدم، 16 درصد عدم توجه به جلو،‌12 درصد تغییر مسیر ناگهانی و چهار درصد حرکت به سمت عقب بوده است.



رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی متذکر شد در تصادفات خسارتی کمتر از یک میلیون و 500 هزار ریال در صورتی که هر دو وسیله نقلیه بیمه باشند می توانند از طریق بیمه وسیله نقلیه مقصر اقدام نمایند.