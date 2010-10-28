الهه احمدی در مکان نهم جهان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی تیراندازی هرساله بعد از برگزاری جام‌های جهانی برترین‌های این رقابت‌ها را به مسابقاتی به نام " قهرمان قهرمانان جهان" دعوت می‌کند. بعد از حضور تیم ملی تیراندازی کشورمان در جام‌جهانی چین و کسب مدال برنز توسط الهه احمدی، این تیرانداز کشورمان به صورت رسمی از سوی ISSF برای شرکت در این مسابقات دعوت شد.

رقابت‌های تیراندازی قهرمان قهرمانان جهان از یکشنبه هفته جاری در مونیخ آلمان آغاز شده است که الهه احمدی تنها نماینده کشورمان در این مسابقات در ماده تفنگ 50 متر سه وضعیت زنان با کسب 557 امتیاز عنوان نهم را از آن خود کرد.

چهارشنبه شب در این ماده 12 تیرانداز برتر جام‌های جهانی سال 2010 میلادی از کشورهای استرالیا، هند، سوئیس، ایران، قزاقستان، آلمان، آمریکا، روسیه، صربستان و کرواسی به رقابت پرداختند.

در این ماده نماینده آمریکا با 690 امتیاز عنوان قهرمان قهرمانان جهان را از آن خود کرد. تیراندازی از صربستان با 686 امتیاز دوم شد و ورزشکاری از آلمان با 685 امتیاز مدال برنز را بدست آورد.

رقابت‌های تیراندازی قهرمان قهرمانان جهان از دوم آبان‌ماه آغاز و امشب با شناخت قهرمان قهرمانان ماده تفنگ سه وضعیت مردان به کار خود پایان می دهد. این رقابت‌ها در 10 ماده ، 4 ماده زنان و 6 ماده مردان و تنها در بخش اهداف ثابت برگزار شد.