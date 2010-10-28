بنای آرامگاه قیصر امین پور پرده برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، قیصر امین‏پور شاعر دفاع مقدس و سراینده "تنفس صبح" ، "در کوچه آفتاب" هشتم آبان سال 1386 بر اثر ایست قلبی درگذشت. امین پور که چند سال پیش در اثر یک سانحه تصادف به شدت آسیب دید، کلیه های خود را از دست داد و از آن موقع هر هفته مجبور به انجام دیالیز بود. وی حدود ساعت سه صبح بر اثر ایست قلبی در بیمارستان دی تهران درگذشت.

قیصر امین‏ پور متولد دوم اردیبهشت 1338 دزفول بود. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در گتوند و دزفول به پایان برد سپس به تهران آمد و دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1376اخذ کرد. وی فعالیت هنری خود را از حوزه اندیشه و هنر اسلامی در سال 1358 آغاز کرد.



وی در سال 1367 سردبیر مجله سروش نوجوان شد و از همین سال در دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران به تدریس اشتغال داشت. در سال 1382 نیز به عنوان عضو فرهنگستان ادب و زبان فارسی انتخاب شد.



اولین مجموعه شعرش را با عنوان "تنفس صبح" که بخش عمده آن غزل بود و حدود بیست قطعه شعر آزاد از سوى انتشارات حوزه هنرى در سال 63 منتشر کرد و در همین سال دومین مجموعه شعرش "در کوچه آفتاب" را در قطع پالتویى توسط انتشارات حوزه هنرى وابسته به سازمان تبلیغات اسلامى به بازار فرستاد.



در سال 1365 "منظومه ظهر روز دهم" توسط انتشارات برگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به بازار آمد که شاعر در این منظومه 28 صفحه‏اى ظهر عاشورا، غوغاى کربلا و تنهایى عشق را به عنوان جوهره سروده بلندش در نظر گرفت. سال 69 برگزیده دو دفتر تنفس صبح و در کوچه آفتاب با عنوان "گزیده دو دفتر شعر" از سوى انتشارات سروش از وى منتشر شد.





در اواسط دهه هفتاد دومین دفتر از اشعار امین‏پور با عنوان "آینه ‏هاى ناگهان 2"منتشر شد که حاوى اشعارى است که بعدها در کتابهاى درسى به عنوان نمونه ‏هایى از شعرهاى موفق نسل انقلاب مى‏آید.



در همین دوران است که برخى از اشعار وى همراه با موسیقى تبدیل به ترانه ‏هایى مى‏شود که زمزمه لبهاى پیر و جوان مى‏گردد. پس از تثبیت و اشتهار، ناشران معتبر بخش خصوصى علاقه خود را به چاپ اشعار امین‏پور نشان مى‏دهند و در اولین گام، انتشارات مروارید گزینه اشعار او را در کنار گزینه اشعار شاملو، فروغ، نیما و... به دست چاپ مى‏سپارد که در سال 78 به بازار مى‏آید.



"گل‏ها همه آفتابگردانند" در سال 81 و "دستور زبان عشق" امسال از او وارد بازار کتاب شدند. دکتر قیصر امین ‏پور در سال 1382 به رغم تمایلش از سردبیری سروش نوجوان استعفا داد و به عضویت در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسى درآمد. وی در دانشگاه تهران و الزهرا نیز تدریس کرد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در خصوص بهره برداری از آرامگاه امین پور گفت: به مناسبت سومین سالگرد درگذشت این شاعر آئین بهره برداری از آرامگاه وی جمعه شب با حضور وزیر ارشاد و جمعی از چهره های فرهنگ دوست و علاقه مندان و خانواده وی برگزار می شود.



حجت الاسلام سید لطف الله سپهر افزود: بنای یادبود آرامگاه این چهره ادبی کشور با صرف500 میلیون تومان اعتبار در این دو سال ساخته شد و در سومین سالروز درگذشت وی از آن پرده برداری می شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از عموم علاقمندان به فرهنگ و هنر استان دعوت کرد.



وی افزود: کار کاشی کاری این مقبره که توسط هنرمندان اصفهانی طراحی شده و خطوط خوش نویسی شده از شعرهای شاعر که با متریال برنجی طراحی شده اند، بر روی مقبره نصب شده است.



سپهر اضافه کرد: همچنین لوستر داخلی مقبره بر اساس شعرهای قیصر امین پور طراحی و ساخته شده است. ضمن اینکه در نظر داریم که متناسب با طرح مقبره، اطراف آن را با طراحی دیواری، محصور کنیم تا اگر زمینهای حاشیه را در اختیارمان قرار دادند، فرهنگسرای قیصر امین پور را در کنار مقبره او بنا کنیم.



به گفته مدیرکل ارشاد خوزستان، این فرهنگسرا شامل کتابخانه و سالن اجتماعات خواهد بود.



وی گفت: مشکل کنونی ما برای ساخت فرهنگسرا، واگذاری زمین است که در جلسه ای که با شورای شهر و فرمانداری گتوند داشتیم، قرار شده این مشکل برطرف شود.





در همین زمینه مدیر واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خوزستان گفت: تاکنون بیش از 50 اثر به دبیرخانه جشنواره تصویر سازی از اشعار مرحوم قیصر امین پور ارسال شده است.



افسانه چهارده چریک افزود: تاکنون بیش از 50 اثر از سراسر استان خوزستان به دبیرخانه جشنوراه رسیده است .



وی د گفت: بیشترین آثار ارسالی مربوط به شعر آرمانی مرحوم دکتر قیصر امین پور که به دلیل کوتاه بودن شعر و سادگی در بیان است.



مدیر واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خوزستان تصریح کرد: بعداز پایان مهلت ارسال آثار که تا پنج آبان تمدید شده آثار داوری و برای نصب در نمایشگاه آماده می شوند.



"تنفس صبح" و "در کوچه ی آفتاب" (۱۳۶۳)، "آینه های ناگهان" (۱۳۷۲)، "گل ها همه آفتابگردانند" (۱۳۸۰) و "دستور زبان عشق" (۱۳۸۶) از مجموعه های شعر این شاعر برای بزرگسالان هستند. "گزینه ی اشعار" او هم در سال ۱۳۷۸ منتشر شد.